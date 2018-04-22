T24 LogoT24 Logo
Politika

İYİ Parti'ye geçen CHP'li Arık: Oyunu bozacağız (2)

'GENEL MERKEZ'DEN ARANDIK, APAR TOPAR GELDİK' CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık,  "Dün gece CHP Genel Merkez'den acil kaydı ile aradığını ve apar topar gece yarısı Ankara'ya geldiğini söyledi

22 Nisan 2018 21:08

\'GENEL MERKEZ\'DEN ARANDIK, APAR TOPAR GELDİK\'
CHP\'den İYİ Parti\'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık,  \"Dün gece CHP Genel Merkez\'den acil kaydı ile aradığını ve apar topar gece yarısı Ankara\'ya geldiğini söyledi. Arık, \"Genel Merkez\'de çalışkan, partisine bölgede sahip çıkan, parti disiplinine uyan ve sevilen milletvekillerine demokrasimiz için bir görev verildiği söylendi. Daha doğrusu Genel Başkanımızın ülkemizin ve demokrasimizin geleceği için bir fedakarlık istediği bildirildi ve ülke demokrasimiz için, vatanımız için geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bir bedel ödedik. Buruk bir şekilde CHP\'den İYİ Parti\'ye geçmiş bulunuyorum. Ancak, kurgulanan oyunu bozmak için İYİ Parti\'ye geçmiş bulunuyorum. Ülkemiz adına yaptığımız bu siyasi fedakarlığı umarım herkes anlayışla karşılayacaktır\" dedi.
Öte yandan Milletvekili Çetin Arık\'ın kararı ile birlikte Kayseri\'de İYİ Parti\'nin milletvekili sayısı Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 2\'ye yükseldi. 9 milletvekili çıkaran Kayseri\'nin TBMM\'de milletvekili dağılımı 7 AK Parti, 2 İYİ Parti şeklinde oldu.

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERKEZ ARANDIK APAR TOPAR GELDİK PartiKayseri MilletvekiliArıkCHP Genel MerkezAnkaraArıkMerkezDahaGenel BaşkanımızınBurukCHPPartiAncakKayseriYusuf HalaçoğluKayseri TBMMAK PartiOktay ENSARİKAYSERİ DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24