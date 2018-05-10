İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesine ilişkin hükümetten ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP’den istifa ederek İyi Parti’ye katılan ve bu partinin TBMM’de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekili, bugün CHP’ye döndü.

TIKLAYIN-İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye döndü

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 milletvekilinin CHP'ye geri dönmesine ilişkin "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil" açıklamasında bulundu.