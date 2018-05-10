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İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye döndü

Vekiller ortak basın açıklaması yaptı

10 Mayıs 2018 10:11

CHP’den istifa ederek İyi Parti’ye katılan ve bu partinin TBMM’de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekili, CHP’ye döndü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İyi Parti’nin seçimlere katılması konusunda geciken kararı üzerine, CHP’den 15 milletvekili 22 Nisan’da partisinden istifa ederek İyi Parti’ye katılmıştı. 

15 vekille ortak açıklama yapan CHP'li Özgür Özel, "Demokrasiye kurulan tuzağı bozan 15 milletvekili arkadaşımız bugün yeniden partimize döndüler. 24 Haziran'a kadar konulmak istenen tüm engelleri aşacak, 25 Haziran'da tek adam rejiminden ülkemizi kurtaracağız" diyerek, "Görev tamam" ifadesini kullandı. 

Milletvekilleri şunlar:

Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara ), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Aydın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Ünal Demirtaş (Zonguldak).

15 milletvekilinin dönmesi Meclis’te İyi Parti’nin milletvekili sayısını tekrar 6’ya düşürdü.

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