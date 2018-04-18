İyi Parti'nin seçime girme riski olasılığında ‘B' planından söz ediliyor; işte kulislerde konuşulanlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos erken seçim tarihi olarak kabul edilirse Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti’nin seçime giremeyeceği tartışması sürerken kulislerde ‘B planından’ söz ediliyor. Türk siyasetinde hiç uzak olmayan ‘Hülle’ yolu işaret ediliyor. Buna göre, İyi Parti teşkilatlanma koşulunu yerine getirmediği için seçime katılma yeterliliğini kaybederse başka bir partinin listesinden yani ‘hülle’ yöntemiyle seçime katılma olasılığı var. Bu İyi Parti’nin şu ana kadar kurduğu hayallerinin suya düşmesi anlamına geliyor ancak İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise hülle seçeneğine karşın İyi Parti’nin seçime girmesinde bir sorun olmayacağını söyledi.

İyi Parti bu durumda, bir başka partiyle ittifak kuramayacak, seçim pusulasında kutucuk içinde olmayacak. Bunun yerine partisinden istifa edenler mesela Saadet Partisi ( SP) gibi bir partinin listelerinden seçime girebilecek. İYİ Partiler de SP’ye oy verecekleri için yüzde 10’luk seçim barajının sorun olmadan atlatılacağı belirtiliyor. Hülle yöntemiyle Meclis’e girenler daha sonra bir grup oluşturuyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.