İyi Parti'nin şarkısı tartışma konusu oldu; Akşener'in danışmanı, iddialara ne yanıt verdi?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, parti için hazırlanan şarkıya yapılan eleştirileri değlendirdi. Şarkının Grup Yorum'un bir parçasının kopyası olduğuna, ülkücü sanatçı Ali Kınık'ın bir şarkısına benzediğine, bir PKK marşını anımsattığına ilişkin eleştirilere yanıt veren İde, iddiaların "AKP ve yancısı olan trol kafalar" tarafından ortaya atıldığını söyledi.

İde, "Her kesimden kulak bir tad buluyorsa, bu şarkı, İYİ Parti'nin siyasete getirdiği yeniliğin ruhuna uygun demektir... Teşekkürler... Çekilebilirsiniz..." diye yazdı.

Murat İde'nin, "Üç gün sustum" başlığıyla (3 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Şimdiiiiii.. Herkes konuştu.. Sıra bende..

İYİ Parti Kurultay'ı için kıt imkanlarla hazırladığımız "BAK İYİLER VAR" adlı marş tadındaki şarkı için, edilmedik laf kalmadı..

"İYİ" insanların ne kadar beğendiğini biliyorum.. Kafelerde, cep telefonlarında, Ankara yolunda otobüslerde, otomobillerde, hatta düğünlerde çalındı.. Günlerdir gelen videolardan görüyorum.. Güç kattınız, varolun..

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Gelelim asıl mevzuya.. Kongre salonuna sakladığımız şarkı, tahmin ettiğimiz gibi yayıldı.. Ardından WhatsApp, "Dın dın" ötmeye başladı.. Şöyle yazıyordu mesajda;

-Bak İyiler Var adlı şarkı, solcu Grup Yorum'un bir parçasının kopyasıymış... Öyle iddialar var...

Grup Yorum'un parçası! Peki kimden geliyordu bu değerlendirme? Ülkücü dostlardan... Duymuşlar bir yerlerden, endişeye sevk olmuşlar... Adı geçen parçayı dinledim... Zerre bir benzerlik olsa konuşmaya değecek... Ama yok...

Bunu not edin bir yere...

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Bir zaman geçti, telefon yine "Dın dın" ötüyor.. Şöyle yazıyordu mesajda;

-Bak İyiler Var adlı şarkı, Ülkücü sanatçı Ali Kınık'ın bir şarkısına benziyormuş.. Öyle iddialar var..

Ali Kınık'ın şarkısı! Kendisi hem hemşehrim, hem de tanıyıp tanıyabileceğiniz en mert adamlardandır... Adı geçen parçayı dinledim... Hani işin çok da profesyoneli değilim ama profesyoneline danıştım, ölçü mölçü ilgisi yok... Ruhu benzeşir mi? Ona da teknik cevap yok. Ama aynı memleketin suyunu içmişiz, olur mu olur... Ama yine sonuçta, konuşmaya değer bir şey yok...

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Veeee son olarak, yandaş medya ile el ele verip ne dediler biliyor musunuz?

-Bak İyiler Var adlı şarkınız, PKK'nın bir marşına benziyor..

"Dın dın" ötmeye başladı yine telefon;

-Senin şarkı, Hozan Dino'nun 2009 yılında yaptığı bir marşın aynısıymış.. Öyle iddialar var..

Hozan Dino'nun marşı! Kendisini tanımam... Eğer kendisi sosyal bir vakıaysa ve bir gazeteci olarak ben tanımıyorsam, bu bir eksik... Eyvallah... Ama adını da vermek istemiyorum, ben sebep olmayayım ama Allah'ını seven bulsun dinlesin, zerre ilgisi var mı?

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Peki bunları niye yazdım ve sonuç?

Sonuç kısmı, hayatım boyunca izi kalacak bir burukluktur ama bu yanını geçelim... Çünkü mevzubahis VATAN... Utanırım bunu konuşmaya...

Önemli olan niye yazdığım...

Şimdi... "Gözleri Yıldız Gibi, Kaşları Hilal... Sanki Mustafa Kemal Bizim Çocuklar", "Gözleri Yıldız Gibi, Kaşları Hilal... Evlad-ı Fatihan Derler, Adı Meral" diyen bu şarkıyı;

1- Ülkücü dostlarımız, Grup Yorum'un bir şarkısına benzetti..

2- Solcu dostlarımız, Ülkücü Ali Kınık'ın şarkısına benzetti..

3- AKP ve yancısı troller, PKK'lı bir şarkıcının şarkısına benzetti..

Allah'ını seven el atsın da çıkalım işin içinden... Sözü edilen 3 şarkı da birbirine benzemiyor ama nasıl oluyorsa üçü de bizim şarkıya benziyor!

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Yine;

Bu şarkı, bu üç şarkı ya da marşa benziyorsa eğer, üçünün de birbirine benzemesi gerekmez mi? Gerekir... Peki;

1- Bugüne kadar bir Ülkücü çıkıp da, Ali Kınık'a, "Grup Yorum'un şarkısının aynısını yapmışsın" demiş mi? Hayır...

2- Bir solcu çıkıp da, Grup Yorum'a, "Bir Ülkücü'nün şarkısının aynısını yapmışsın" demiş mi? Hayır...

3- Bir pkk'lı çıkıp da, neydi arkadaşın adı, Hozan Dino'ya, "Bir Ülkücü'nün şarkısının aynısını yapmışsın" demiş mi? Hayır...

4- Ya da bir Ülkücü çıkıp da, Ali Kınık'a, "Arkadaş, PKK'lının şarkısının aynısını yapmışsın" demiş mi? Hayır...

Peki arkadaş, üçü de bizim şarkıya benziyorsa, üçünün birbirine de benzemesi gerekmiyor mu? Bugüne kadar gıkınız çıkmadı da, beni mi buldunuz çamur atacak?

Neticede üç şarkı da birbirine benzemiyor.. Ama nasıl oluyorsa üçü de bizim şarkıya benziyor..

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Dinleyenlerde üç tür etki bıraktığı ortada;

1- Karşıt gördüğü bir müzisyenin şarkısındaki tadı bulmuş, sinir olmuş...

2- Aynı görüşte olduğu bir müzisyenin şarkısındaki tadı almış, olumlu bulmuş...

3- Sözlerinden-ezgisine, etkili bulmuş ve sahiplenmiş...

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Dost da, düşman da, 'Olur ya kulak meyleder' diyerek, bir teknik süzgeçten geçirmeden Genel Başkan'a dinletecek kadar aptal olmadığımı tahmin eder...

Bir kez daha sorarak bitireyim;

- Bak İyiler Var adlı şarkı, Ülkücü, solcu ve pkk'lı müzisyenlerin üç ayrı şarkısına da benziyorsa, üçünün de birbirine benzemesi gerekmez mi?

E üçü de birbirine benzemiyorsa, bizim şarkıya nasıl benziyor kardeşim?

Bizi mi beklediniz çamur atmak için...

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Asıl meseleyi söyleyeyim mi size... Bak İyiler Var, paylaşıldığı anda her yerde çalınmaya, paylaşılmaya, yayılmaya ve asıl önemlisi "Büyük heyecan yaratmaya" başlayınca, 'PKK marşı' çamurunu kim uydurup yaydı biliyor musunuz? AKP ve yancısı olan trol kafalar... Bu bir gerçek...

Dün, Şivan Perver'le "megri megri"yi söylerken, PKK şarkısını gözyaşı dökecek kadar seviyorlardı... Bugün "BAK İYİLER VAR" diyen şarkıyı, PKK şarkısı diye kötülemeye kalkıyorlar... PKK'nın şarkısı kulaklarına dün güzel geliyordu, bugün kötü geliyor... Demek ki, İYİ Parti, tek bir şarkıyla bile, AKP ve yancılarına da iyi geliyor... Bu da bir başka gerçek...

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Sonuçta;

Fetöcü çıkarmaya çalıştınız olmadı, şimdi de pkk'lı çıkarmaya çalışıyorsunuz... Hem de AY ve YILDIZ diyen, Alparslan diyen, Fatih diyen, Mustafa Kemal diyen, Evlad-ı Fatihan diyen bir şarkıdan...

Her kesimden kulak bir tad buluyorsa, bu şarkı, İYİ Parti'nin siyasete getirdiği yeniliğin ruhuna uygun demektir... Teşekkürler... Çekilebilirsiniz...