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Politika

İyi Parti'nin Mersin'deki seçimi eski MHP'li Belediye Başkanı Kocamaz oldu, CHP ile ortak aday mümkün mü?

Burhanettin Kocamaz, CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olabilir mi?

04 Aralık 2018 14:54

İyi Parti Meral Akşener'in Mersin'de partisinin adayı olarak geçen dönem bu koltukta MHP rozetiyle oturan ancak bu seçimlerde aday gösterilmeyen Burhanettin Kocamaz'ın adını açıklamasının ardından CHP'den ilk yorum geldi. 

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Kocamaz’ın iki partinin ortak adayı olmadığını söyledi. Torun, CHP’nin Mersin’de kendi adayı ile yerel seçimlere gireceğini belirtti.

Torun'un açıklamasının ardından Balıkesir’le birlikte Mersin’de de CHP ve İYİ Parti’nin ortak aday göstermeyeceği neredeyse kesinleşti. İki partinin ortak aday göstereceği iddia edilen büyükşehir sayısı ise 8’e düşmüş oldu.

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