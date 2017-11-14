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Politika

İyi Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

TBMM Başkanlığı seçimleri 17-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak

14 Kasım 2017 13:53

İyi Parti Başkanlık Divanı Meclis Başkanlığı için Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun aday gösterilmesini tavsiye etme kararı aldı. Halaçoğlu, Başkanlık Divanının aldığı tavsiye kararı üzerine Meclis Başkanlığına başkan adayı olmak üzere bir dilekçeyle başvurdu.

İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 

“İsmail Kahraman’ın  AKP’nin Meclis Başkanı adayı olarak gösterilmesi her bakımdan bir skandaldır. Bunun için iki noktayı vurgulamamız yeterli olacaktır. Birincisi İsmail Kahraman’ın damadı ile ilgili FETÖ iddialarıdır. Kahraman’ın bu iddialar tam bir açıklığa kavuşmadan AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı olması FETÖ’yle ilgili soruşturmaların sulandırılmasında yeni bir safhaya girildiğinin göstergesidir. Halen 15 Temmuz hain kalkışma teşebbüsü ile ilgili kurulmuş olan Komisyon’un raporunu bastırmayan birinin Meclis Başkanlığına aday gösterilmesi içe sindirilmesi zor bir durumdur.” 

"Akşener AKP'nin Atatürkçülüğünü takipte haklıymış"

Çıray Kahraman’ın adaylığını konusunda daha önemli bir eleştirileri ve itirazları olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:  

“Sayın Meral Akşener İyi Parti Genel Merkez’inin açılışı sırasında AK Partili yöneticileri kast ederek, ‘Şimdi de 'Atatürkçü' oldular. Ama şüphelerimiz var. Bu konudaki tutum ve davranışlarını hep birlikte takip edeceğiz,’ demişti. Sayın Akşener takipte haklıymış. Daha sözlerinin mürekkebi kurumadan AK Parti iki yıl boyunca Meclis’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izini silmek için elinden gelen her türlü gayreti göstermiş olan, 1923'e 'darbe' diyen, Meclis'teki Atatürk resmini kaldırmaya kalkan İsmail Kahraman’ı tekrar aday gösterdi. Yani AK Parti daha ilk sınavda Atatürkçülükten çaktı! Kahraman’ın tekrar aday gösterilmesi Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin sözde Atatürk açılımının ne kadar samimiyetsiz, ne  kadar hesapçı olduğunu göstermesi bakımından da aydınlatıcıdır.”

İyi Parti Genel Sekreteri Çıray açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Genel Başkanımız Meral Akşener bu şerefli makama yakışır adaylardan biri olarak Kayseri Milletvekilimiz Sayın Yusuf Halaçoğlu’nu önerdi. İyi Parti Başkanlık Divanı da oybirliği ile Sayın Yusuf Halaçoğlu’na Millet Meclisi Başkanlığına aday olması hakkında tavsiye kararı aldı. Sayın Halaçoğlu bundan onur duyacağını belirtti ve bugün müracaatını yapacak. Türk Milletine hayırlı-uğurlu olsun!” 

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