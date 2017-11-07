İYİ Parti'nin 31 İl Başkanı belli oldu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 31 il başkanının daha belli olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Aydın, bu kapsamda aralarında Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya ve Samsun gibi büyükşehir illerinin de bulunduğu 31 ilde il başkanının belirlendiğini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: \"Böylece İYİ Parti Genel Merkezi tarafından daha önce görevlendirilen toplam kurucu il başkanı sayısı bugün itibariyle 37\'e yükselmiştir. Titiz araştırma ve istişareler sonucu belirlenen ve işlemleri tamamlanan kruucu il başkanlarının görevlendirmelerine, bütün illerde teşkilatlanma hedefi doğrultusunda peyder pey devam edilecektir\"