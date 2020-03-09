İyi Partililer Yeniçağ gazetesi önünde bir araya geldi: Murat Ağırel’in tutuklanması için devreye giren birileri mi var?

Açıklamayı İyi Parti adına okuyan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Murat Ağırel’in onurlu bir gazeteci olduğu belirterek, “Ağırel FETÖ tarafından yıllar önce kumpasa maruz bırakılmıştı. Dolayısıyla mücadele ve sabrı bilir, azimlidir. Bu süreci de en kararlı şekilde atlatacak ve en kısa zamanda yazmaya devam edecektir" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli dava arkadaşlarım, basınımızın henüz susturulamayan kıymetli mensupları, bugün Yeniçağ gazetesi yazarı, kıymetli arkadaşımız Murat Ağırel için bir araya geldik. Bastırılan ve sindirilen bir ülkede; yolsuzlukla, israfla, talanla mücadele için varını yoğunu ortaya koyan cesur gazeteci Murat Ağırel, maalesef dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat’ın tutuklanma şekli, yargı bağımsızlığına gölge düşürecek ve zedeleyecek bir hal almıştır.

"Ağırel susmayacak bir dava adamıdır"

"Aklın almayacağı bu hukuk skandalının arkasında, yolsuzluklarla savaşan Murat Ağırel’in tutuklanması için devreye giren birileri mi vardır? Yoksa kurumsal yapısı çökertilen ülkemizin mahkemeleri, işini gerektirdiği şekilde yapamamakta mıdır? Bütün bu soruların cevabını, hepimiz çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Fakat biz, Gazeteci Murat Ağırel’i de çok iyi biliyoruz. Ağırel FETÖ tarafından yıllar önce kumpasa maruz bırakılmıştı. Dolayısıyla mücadeleyi, sabrı bilir, azimlidir. Bu süreci de en kararlı şekilde atlatacak ve en kısa zamanda yazmaya devam edecektir. Ağırel, onurlu bir gazetecidir. Murat Ağırel, doğru ve dürüst haberciliği ilke edinmiş, verdiği haberi namusu bilen, vicdanıyla hareket eden iyi bir gazetecidir. Bizler onunla bir dönem birlikte çalışan arkadaşları olarak onun vatanseverliğine kefiliz. Murat Ağırel, AKP iktidarı tarafından sansürlenen, tekelleştirilen Türk medyasının yüz akıdır. Murat Ağırel, hayatını her türlü hırsızlıkla, yolsuzlukla, talanla mücadeleye adamıştır. Heyecanını, ideallerini asla kaybetmeyen, yalnızca haksızın, hukuksuzun karşısında kalemini kullanan cesur bir yürektir. Ve Murat Ağırel, bu karanlık günler bittiğinde, hapisten çıktığında, hiç kimseden ve hiçbir güçten çekinmeden yine yazacak, susmayacak bir dava adamıdır.”