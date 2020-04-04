İyi Partili Yokuş, hayatını kaybeden umreciler hakkında konuştu: Vebali başta Diyanet İşleri Başkanı’na aittir

"Vebali, Diyanet İşleri Başkanına aittir"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Konya'nın nüfusuna oranla en çok Koronavirüs vakasına sahip il olduğunu belirten İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kentteki yüksek orandaki Covid-19 hastası olmasından baş sorumlusunun Diyanet İşleri Başkanı olduğunu söyledi. Yokuş, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayılan Koronavirüs salgınına rağmen vatandaşlarımız Diyanet'in onayı ile umreye gönderildi.

Umre dönüşü bazı vatandaşlar karantinaya alındı ama bunun yanı sıra karantinaya alınmadan evlerine gidenler oldu.

Yabancı turistlerin ülkemize girişlerinin kısıtlanmasında da geç kalındı. Öte yandan Konya'ya ocak ve şubat aylarında Çin ve İran'dan çok fazla yabancı turist ağırlandı.

Hükûmet Koronavirüs tehlikesine rağmen tedbirleri geç alınca risk kaçınılmaz oldu.

"Yöneticilerin sorumsuzluğunu milletimiz ağır bir şekilde ödüyor"

"Koronavirüs'e karşı zamanında tedbir almayan hükûmet yetkililerinin sorumsuzluğu yüzünden milletimiz çok ağır bir bedel ödemeye başladı” diyen Yokuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il Koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Buna göre Konya ‘da 601 vaka sayısı görülürken 11 de vefat eden vatandaşımız oldu. Önümüzdeki günlerde test sayısı arttıkça bu rakamlar da maalesef artacak.

"Konya'ya binlerce umrecinin karantina altında tutulması da vaka sayısının ilimizde fazla görünmesine bir etken. Temennimiz bu vaka sayılarının daha fazla artmadan daha ciddi tedbirlerin alınmasıdır.

"Derhal sokağa çıkma yasağı getirilmeli"

Can kaybı ve vaka sayısının artmaması için sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yokuş şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu ihmaller zinciri neticesinde çok büyük bedeller ödeyecek ve on binlerce insanınızı kaybedeceğiz.

"Korktuğumuzun başımıza gelmemesi için derhal sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Bu yapılamıyorsa bile en çok vakanın görüldüğü İlk 10 vilayetimiz karantina altına alınmalıdır."