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Politika

İYİ Partili Yılmaz: Çiftçinin kazancı aracılara gidiyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Erdemli ilçesinde partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Çiftçi zor günler yaşıyor

20 Haziran 2018 01:00

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Erdemli ilçesinde partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Çiftçi zor günler yaşıyor. Çiftçinin kazancı aracılara gidiyor. Çiftçinin hakkını ve emeğini biz koruyacağız” dedi.
Partisinin ilçe başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Yılmaz, Türkiye’nin 16 yıldır tek adam rejimiyle yönetildiğini belirtti. Halkın bu düzenden bıktığını öne süren Yılmaz, \"Kimse mutlu ve huzurlu değil. Çiftçilerimiz perişan halde. Çiftçimiz ürettiği ürünü satamıyor, satsa da hakkını alamıyor. Çiftçi zor günler yaşıyor, çiftçinin kazancı aracılara gidiyor. Çiftçinin hakkını ve emeğini biz koruyacağız” diye konuştu.
Ülkede genç işsiz sayısının giderek arttığını kaydeden Yılmaz, önceliğin gençlere verilmesi gerektiğinin altını çizdi. İYİ Parti’nin iktidar olması halinde işsizlik sorununu çözeceklerini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:
“Halkımızla beraber olup, onların refahı ve mutluluğu için çalışacağız. Ekonomik sorunlar halkımızın belini bükmüş durumda. İnşallah 24 Haziran’da Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, Cumhurbaşkanı olacak ve halkımıza huzur, mutluluk getirecek.”
Yılmaz’a, İYİ Parti’nin bir diğer genel başkan yardımcısı Fatih Mehmet Şeker de eşlik etti.

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