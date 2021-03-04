İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP'nin fezlekelerine "Evet" diyeceğim

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'lilerin dokunulmazlık fezlekelerine "Evet" oyu vereceğini açıkladı.

HaberTürk TV'de dün "Türkiye'nin Nabzı" programına katılan Ağıralioğlu, "Açık konuşabildiğimiz hiçbir şeyden zarar görmeyiz, konuşamadıklarımızdan zarar görürüz. Tayyip Bey’i yenmek için biz PKK’dan medet umarsak bu süreci enfekte etmiş oluruz." dedi.

Ağıralioğlu, "Ben, HDP’lilerin fezlekelerine ‘Evet’ diyeceğim. Ama kim derse ki ‘Öcalan teröristtir’ onun fezlekesine ‘Hayır’ diyeceğim. Fezlekelere bir şartla ‘Hayır’ vereceğim. Birisi diyecek ki ‘PKK terör örgütüdür ve Türk milletinin bağrına saplanmış bir hançerdir’. Siz siyasi olarak rakip gördüklerinizin hukukunu korursanız siyasete nezaket kazandırır." ifadesini kullandı.