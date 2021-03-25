İyi Partili vekillerden "Öğrenci Andı" teklifi; "Kendisine 'Türk' diyen insanları zorla Türklük dairesinin dışında tutmak ırkçılıktır"

İyi Parti, ilköğretim okullarında Öğrenci Andı okunması için kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu. Teklifte imzası bulunan İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "Kendisine 'Türk' diyen insanları, zorla Türklük dairesinin dışında tutmak, mahzurlu olmanın yanında düpedüz ırkçılıktır" dedi. “Bu kanun teklifi bir siyasi partiye ait değildir” diyen Nuhoğlu, tüm milletvekillerinden kanun için destek beklediklerini söyledi.

İyi Parti, “İlköğretim Okullarında Öğrenci Andı Okunması Hakkında Kanun Teklifi” hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, İstanbul Milletvekili Nuhoğlu, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ve Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in imzaları bulunuyor.

"Bu yemin, pedagojik formasyon ilkelerine aykırı değil"

TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek kanun teklifini anlatan Nuhoğlu, şöyle konuştu:

"Andımızın iptal gerekçesi olarak; Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin göstergesi sayılan demokratikleşmenin gereği olduğu, pedagojik olarak ilköğretim çağındaki çocuklar için uygun olmadığı ve bu nevi yeminlerin demokratik toplumlarda söz konusu olamayacağı savunulmaktadır. Bu yemin, pedagojik formasyon ilkelerine aykırı bir durum içermemektedir. Kaldırılmasında da herhangi bir kamu yararı yoktur. Atatürk’ün ilkelerine, Anayasaya ve kanunlara ters düşmemektedir. Bu gerekçe, hukuk nezdinde hiçbir bilimsel temele dayanmamaktadır. Tamamen siyasi bir görüşün tezahürüdür. Bu and, eğitimde millilik bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması açısından çok önemlidir. Bu kanun teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında, Öğrenci Andı’nın söylenmesinin kanun seviyesinde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

"Kendisine Türk diyen insanları zorla Türklük dairesinin dışında tutmak ırkçılıktır"

Devletin en temel vazifesi adaleti tesis etmektir. Devlet, hukuk demektir. Hukuk, etnisiteye, dine, dile, cinsiyete göre farklı olamaz, lehte ya da aleyhte farklı bir uygulama düşünülemez. Kendisine 'Türk' diyen insanları, zorla Türklük dairesinin dışında tutmak, mahzurlu olmanın yanında düpedüz ırkçılıktır. Devletin temel kanunu olan Anayasa'mız, bütün etnik unsurları 'Türk' kabul etmiştir. Bu Anayasa varken Türk'ü etnik unsurlardan biri saymak, büyük bir yanlışlıktır. Bazı siyasetçiler için söylüyorum, 'Tek bayrak' Türk Bayrağı’dır. 'Tek devlet' Türk Devletidir. 'Tek vatan' Türk Vatanıdır. 'Tek millet' Türk Milletidir. Türk Milletini sevmek, gelişip yükselmesini istemek de Türk Milliyetçiliğidir; ırkçılıkla, kavmiyetçilikle kesinlikle karıştırmamak gerekir. Türk Milleti olarak, asırlarca hep beraber verilmiş olan destani bir mücadelenin ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varlığını ve üniter yapısını korumak zorundadır. Bu coğrafyada ilelebet bağımsız yaşamak istiyorsak Türk devletini güçlü, Türk Milletini mutlu kılmak, hepimizin görevi olmalıdır."

"Teklifimize duyarlı bütün milletvekillerimizin desteğini bekliyoruz"

"İstiklal Marşına taraftar olup Andımıza karşı çıkmak ve İstiklal Marşı bize yeter demek çelişkili bir durumdur. İstiklal Marşı Andımızın alternatifi olamaz. İkisi birlikte varlığını sürdürmelidir. Andımızı okuyarak yetişen nesiller olmazsa İstiklal Marşına sahip çıkan, saygı duyan ve söyleyen nesiller de olmaz. Bu kanun teklifi bir siyasi partiye ait değildir. Açıkladığımız gerekçede de ifade edildiği gibi bütün siyasi partilerimizde yer alan, konuya duyarlı milletvekillerinin ortak arzusu niteliğindedir. O bakımdan hepsinin desteğini bekliyoruz. Kanunlaşması halinde tartışmanın sona ereceğine ve Türk milletini sonsuza kadar, hür ve mutlu yaşatma önceliği olacak nesillerin yetişeceğine inanıyor, saygılar sunuyoruz." (ANKA)

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