İyi Partili vekillerden Koronavirüs nedeniyle "sokağa çıkma yasağı uygulansın" çağrısı

İyi Parti milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Aylin Cesur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye’de Koronavirüs'e yönelik tedbirlerin artırılmasının, son olarak, bar, gece kulübü, pavyon ve diskoteklerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma kararının ardından İyi Parti’den "OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edilsin" çağrısı geldi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesaplarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı Twitter'dan etiketleyerek konuyla ilgili taleplerini yazdı.

İki vekil de mesajlarında Koronavirüs'ün hızla yayıldığı ve 1809 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya’yı örnek göstererek, durumun daha kötüleşmesinin önüne geçmek için bu tedbirlerin şart olduğunu yazdı.

Aylin Cesur, sokağa çıkma yasağının 15 gün uygulanmasını isterken, Lütfü Türkkan yasağın yarından itibaren geçerli olması gerektiğini belirtti.