İyi Partili Usta'dan gıdada KDV 'düzeltmesine' tepki: Birincisi büyük bir hata, ikincisi düzeltme şekli daha büyük bir skandal

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, temel gıdada KDV yüzde 1’e indirilirken kırmızı etin KDV’sinin yüzde 18’e çıkarılmasına yol açan Cumhurbaşkanı Kararı ve “sehven” yapılan bu hatanın bugün düzeltilmesi yöntemi için “Birincisi büyük bir hata, ikincisi düzeltme şekli daha büyük bir skandal" dedi. Geçmişte Parlamenter sistemde bu tür hataların önlendiğini belirten Usta, “Yeni sistemin Türkiye’ye getirdiği hediyedir bu. Bunu Türkiye gündemine biz taşıdık. Çıkarmasaydık, bu oran yüzde 18’e çıkmış olacaktı hukukken. Belki de farkında olmadıkları için uygulaması yüzde 1 olacaktı. Böyle bir rezaleti yaşayacaktık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı 5189 sayılı Karar ile temel gıda ürünlerinde KDV, yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Bu düzenleme “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak 13 Şubat’ta, Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak kırmızı et, bakliyat, soğan, zeytinyağının bu karara dahil edilmediği ortaya çıkınca bu kez 4 satırlık bir düzeltme, “Cumhurbaşkanı Kararı” başlığı açılmadan, dün gece Resmi Gazete’de yayınlanarak “sehven” yapılan hatadan dönüldü.

İyi Parti Grup Başkanvekili, Samsun milletvekili Erhan Usta, bu hata sürecini değerlendirerek, “Bunun anlamı şu kırmızı et bir sayılı listeden çıkartılarak, hiçbir listede olmayan ürün haline geldi. Hiçbirisinde olmayınca da oranı otomatik olarak yüzde 18 oldu. Dün itibariyle aslında kırmızı ete uygulaması gereken KDV vergisi oranı bir anda yüzde 18’e yükseltilmiş oldu. Bunu idareler fark etmiş değil” dedi.

"Düzeltme şekli daha büyük bir skandal"

“Kırmızı etin vergisini yüzde 1’e düşürelim derken bir anda yüzde 18’e çıkarılmış oldu” diyen Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim ikazımızdan sonra dün gece yarısı düzeltme çıktı Resmi Gazete’de. Fakat bu düzeltmenin ne tür bir mevzuatı olduğu belli değil. Sadece düzeltilme. ‘Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili düzeltmedir’ denildi. Bu ayrı bir skandal. Birincisi büyük bir hata, ikincisi düzeltme şekli daha büyük bir skandal. Bu bir vergi meselesi. Vergide kararnameyi yazmışsınız. Kararnamede liste dışına atarak, bir anda vergi oranını yüzde 18’e getirmişsiniz. Bu yanlışlıkla mı yapıldı, bilerek mi, bilmeyerek mi yapıldı. Bir bahis söz konusu değil. Bunun düzeltilmesi lazım, evet yüzde 1’e düşürülmesi lazım. Yapılması gereken şey yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması gerekirdi. Bu kararname 1 sayılı listeye kırmızı etin tekrar listeye eklenmesi gerekirdi. Bu yapılmadı. Sanki raporda bir rakam yanlış olmuş gibi bir düzeltme çıkarıldı. Bunu asla kabul etmek mümkün değil.

"Bunu çıkarmasaydık oran yüzde 18'e çıkmış olacaktı"

Siz Cumhurbaşkanı kararından nasıl böyle bir düzeltme diye, sıradan, mevzuatta yeri olmayan bir işlemle bir Cumhurbaşkanı kararını değiştirirsiniz. Hukuk açısından skandal. Eskiden böyle bir yanlışlık olmazdı çünkü bu tür düzenlemeler geçmişte Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyordu, parlamenter sistemde. Bakanlar Kurulu kararında bütün bakanların imzası olduğu için her kurum böyle düzenlemeleri inceliyordu. Hatta Maliye Bakanlığı hata yapsa bile bunu Devlet Planlama Teşkilatı bulabilirdi. Veya Tarım Bakanlığı bu yanlışı görür ve düzelttirirdi çıkmadan önce. Yeni sistemin Türkiye’ye getirdiği hediyedir bu. Bunu Türkiye gündemine biz taşıdık. Çıkarmasaydık, bu oran yüzde 18’e çıkmış olacaktı hukuken. Belki de farkında olmadıkları için uygulaması yüzde 1 olacaktı. Böyle bir rezaleti yaşayacaktık.” (ANKA)

Ne olmuştu?

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından İyi Partili Erhan Usta, konuya ilişkin olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında et ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'e çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bugünkü Resmi Gazete'de ise "sehven" hata yapıldığı belirtilerek et ve ilgili diğer ürünler KDV muafiyetine dahil edilmişti.

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TIKLAYIN: İyi Partili Usta: Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı