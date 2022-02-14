İyi Partili Usta: Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, temel gıdada KDV'nin düştüğünü kırmızı etin ise yüzde 18'e çıkarıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü duyurmuştu.

İyi Partili Usta, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Gıda KDV düzenlemesinde skandal:

Gıdaların KDV'si %1'e indirilirken kırmızı etinki %18'e çıkarıldı.

Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız.

Kırmızı etin yer aldığı TGTC'nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin."

Akşener tweeti alıntıladı: Deveye sormuşlar…

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Usta'nın tweet'ini alıntılayarak şu yorumu yaptı: