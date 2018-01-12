İyi Partili Ünal: Abdullah Gül'den lider olmaz

İyi Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında konuştu. Ünal, Abdullah Gül'de liderlik vasfının olmadığını iddia ederek, "Çok net ifade etmek gerekir ki Abdullah Gül'den lider olmaz" dedi.

Ahmet Ünal yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde gündemi gereksiz yere meşgul eden olaya dair birkaç kelam etmek gerekirse aslında durumun konuşmaya bile değmeyeceğini peşinen söylemek isterim. İyi Parti ve Sayın Akşener dışında başta muhalefet partisi olmak üzere diğer parti ve liderlerinin bu konuda ki niyetleri ve tavırlarının çok yanlış olduğunu düşünüyorum zira Gül'e karşı baştan kesin bir veto tavrı benimsemelidirler. Lider olmak farklı bir şeydir, alınan iyi eğitim veya geldiğiniz toplumsal katman ya da arkanızda ki güçlerin etkisi sizi zirveye çıkarmaya yetmez. Farklı ve özel niteliklere sahip olmanız gerekir. Lider olunmaz lider doğulur deyimi kesinlikle doğru bir jargonu ihtiva eder.

Çok net ifade etmek gerekir ki Abdullah Gül'den lider olmaz. Abdullah Gül'de bir liderin en önemli vasfı olan cesaret yoktur. Lider gerektiğinde gövdesini ortaya koyabilmeli, zorluklar karşısında durabilmelidir, ortaya karakter koyabilmelidir. Erdoğan herşeye rağmen liderlik vasıflarına sahiptir. Refah Partisinden ayrılış süreci ve akabinde ki dönemler de bu refleksi daima göstermiştir. Olaylar karşısında ortaya beğenilir veya beğenilmez karakter koymuştur. Gül ise cumhurbaşkanı olduğu dönem dahil gerçek fikirlerini söyleme cesaretine dahi sahip olamamış, katılmadığı yasaları onaylamış, katılmadığı düşüncelere dair dilinin ucuyla mırıldanarak açıklamalar yapmış veya üstü kapalı şekilde beyanlarda bulunmuştur. Özellikle Feyzioğlu-Erdoğan tartışması esnasındaki duruşu ve hareketleri turnusol kâğıdı işlevi görmektedir.

Erdoğan'ın peşine takılarak gidişi acziyetini göstermiş bulunduğu makama da yakışmamıştır. Buradaki duruşu kesinlikle bir lider tavrı değildir. Bu sebeple muhalefet partilerinden Gül'e dönük bir 2019 adayı Erdoğan'ın kesin seçim zaferiyle sonuçlanacaktır. Erdoğan'da bu durumun tahmin ettiği için son dönemde Gül'ü açıktan hedefe koyarak ötekileştirmek ve muhalefinin Gül'ü aday yapmasını istemektedir. Böyle bir yaklaşımın benimsenmesi Ekmeleddin İhsanoğlu tercihinden bile daha kötüdür.