İyi Partili Ümit Özdağ: Hakan Atilla bence suçlu değil

İYİ Partili Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın 'tanık' olarak ifade verdiği davada, 5 ayrı suçtan suçlu bulunanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında açıklamada bulundu. ABD'deki davayla Erdoğan'a şantaj yapılacağını öne süren Özdağ, "Hakan Atilla bence suçlu değil, rüşvet de almamış" ifadesini kullandı.

Halk TV'de konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, ABD'de görülen Hakan Atilla davasıyla ilgili konuştu. Hakan Atilla'yı suçlu bulmadığını söyleyen Özdağ, hükümete Reza Zarrab hakkında sorular sordu. Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Biz AKP'ye şunu soruyoruz; sen neden Türk ekonomisini zora soktun. Bunların yargılanmalarını neden engellemedin? Bu adamın yurt dışına çıkmasına neden izin verdin?"

Bu adam Türkiye'de FBI ile görüşmüş. Sen bunu neden tespit etmedin? Sen bu adamın yurt dışına gitmesine izin verdin. Hakan Atilla bence suçlu değil, rüşvete de bulaşmamış. Ama biz başından beri Erdoğan'a başka bir şantaj yapılacak dedik. Bunun arkasından tavizler gelebilir. Suriye'den çıkın, Kıbrıs'ta taviz verin, PKK'yla uzlaşın gibi konular gündeme gelebilir. Yeni bir dava geliyormuş, bu davada hükümet üyeleri de, eski hükümet üyeleri de yer alıyormuş. Başbakanı da, bakanları da sanık haline getirecekler."

Türkiye'de silahlanma iddiaları

Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in silahlanma kampları iddialarıyla ilgili de konuştu.

Özdağ Şunları söyledi:

"Bir silahlanma süreci yaşanıyor. Son 23 ay içerisinde 2 milyon 300 bin yivsiz tüfek ve tabanca için ruhsat verildi. Bakanlığın rakamı, çılgın bir silahlanma. Bir de ruhsatsız ve uzun namlulu ağır saldırı silahlı şeklindeki silahlanmadan bahsediliyor.

Diğer yandan sadece Konya ve Tokat’ta değil, ülkenin belirli yerlerinde geçici nitelikli kamplar kuruluyor. Kuruluyor kaldırılıyor.”

Özdağ, bu kampların nerede kurulduğu yönündeki soruya ise şu karşılığı verdi:

“Çok önemli değil nokta da verebiliriz. Hatta Jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. Jandarmanın gidip keşif yaptığı yerler de var. İhbardan sonra tutanak tutuluyor. ‘Siyasi konjonktür fazlasını yapmaya müsait değil’ diyor. Tam cümle bu.

Genel başkan, ‘hukuk bunlara el koysun, kim bunlar’ dedi. Nasıl fotoğraf çektiriyorlar. Kendilerine özle harekat adının veriyorlar.

“Yapmayın bunu”

Türkiye’yi koruyacak meşru kuvvetler bellidir. TSK, Jandarma, polis, MİT. Bunun dışında hiç bir grup eline silah alarak gösteri yapamaz. Buna hükümet hoşgörü ile bakmamalıdır. Haberler sanal da gayet rahat dolaşıyorsa durum daha da vahim geliyor. Yapmayın bunu.

“Gizli soruşturma açıldı” iddiası

Tekrar ediyorum. Genel başkan savcılara seslendi. Aldığımız duyumlara göre böyle bir soruşturma açılmış. Gizli bir dosyadan bahsediliyor. Güzel bir adım. Hukuk bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmamalı. Öyle Halk Özel Harekat bırakın bunları…”