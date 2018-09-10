İyi Partili Türkkan: Proje için AB'nin ayırdığı para mı yeterli görülmedi, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında anlaşmazlık mı yaşandı?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yaşandığı hat için "AB’de 275 milyon Euro ayırdı, Türkiye 10 yılda proje sunamadı" iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Bakanlığın projeyi kazanın olduğu gün, yani 8 Temmuz 2018’de Avrupa Komisyonu’na ilettiği doğru mudur, doğruysa neden 10 yıl beklenmiş ve proje facianın yaşandığı gün iletilmiştir, bu bir tesadüf müdür?" diye sordu.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yaşandığı hat için AB’nin 275 milyon Euro ayırdığı, Türkiye’nin 10 yılda proje sunamadığı iddia edilmiş, bakanlığın projeyi kazanın olduğu gün yani 8 Temmuz 2018’de Avrupa Komisyonu’na ilettiğine dikkat çekilmiştir.

-Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yaşandığı hat için AB’nin 275 milyon Euro ayırdığı, buna rağmen Türkiye’nin 10 yılda proje sunamadığı iddiası doğru mudur?

-Bu iddia doğruysa AB’nin kaynak ayırmasına rağmen Türkiye, neden 10 yıl gibi uzun bir sürede proje sunamamıştır, bu süre zarfında uygun proje hazırlanamamış mıdır?

-Türkiye’nin proje sunamamasındaki gerekçeler neye dayanmaktadır, AB’nin ayırdığı para mı yeterli görülmemiştir, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında anlaşmazlık mı yaşanmıştır?

-AB’nin facianın yaşandığı demiryolu hattı için kaynak ayırmasına rağmen 10 yılda proje sunamayan Türkiye, bu hatta herhangi bir tren kazasının olabileceğini düşünmemiş midir, buna neden göz yumulmuştur?

-Bakanlığın projeyi kazanın olduğu gün, yani 8 Temmuz 2018’de Avrupa Komisyonu’na ilettiği doğru mudur, doğruysa neden 10 yıl beklenmiş ve proje facianın yaşandığı gün iletilmiştir, bu bir tesadüf müdür?