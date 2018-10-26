İyi Partili Türkkan: KDV iadesiyle kaç firma zengin edildi?

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nu TBMM gündemine taşıdı. Raporda hukuka aykırı olduğu ifade edilen, bazı firmalara sağlanan KDV iadesi uygulamasına dikkat çeken Türkkan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, “Sayıştay raporunda KDV iadesinin talep edilmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu ifade edilmişken bu yolla kaç firma zengin edildi” diye sordu.

Türkan’ın yazılı soru önergesi şöyle:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunun 28. sayfasında, Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler bölümünde yer alan “Stokta Kalan Konutların KDV İadesinden Yararlanan Yapı Müteahhitine ve/veya Ortaklarına Satılarak KDV İadelerinin Gerçekleştirilmesi” başlıklı bulguda; işletmelerin faaliyetleri kapsamında satışını yapamadıkları veya üretim faaliyeti kapsamındaki işlemlere dâhil edemedikleri, diğer bir deyişle stokta kalan malların iade hesabına dahil edilmesi mümkün olmadığından, inşaatı tamamlanan ancak 3. kişilere satılamayan ve bu nedenle elde kalan bağımsız bölümlerin, yapı müteahhidi firma tarafından bizzat kendi tüzel kişiliğine ve/veya ortaklarına satıldığı ve bunun karşılığında KDV iadesi talep edildiği belirtilmiştir. Raporun devamında, bu uygulamanın KDVGUT’nin (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği) “Stoklarda Yer Alan Mallar” bölümünde “Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergilerin, gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir. Stoklarda yer alan mallar nedeniyle yüklenilen vergiler, ancak söz konusu malların satış işleminin gerçekleştirildiği vergilendirme dönemine ait iade hesabında dikkate alınabilir.” hükmüne yer verildiği görülmüştür. Bu şartlarda KDV iadesinin talep edilmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir.

-2017 Sayıştay Denetim Raporunda hukuka aykırı olduğu ifade edilen uygulama ile kaç firma KDV iadesi almıştır?

-Bu firmalara sağlanan KDV iadesi sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşan kamunun gelir kaybı ne kadardır?

-Sayıştay Raporu’nun açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hukuka aykırı olduğu ifade edilen bu işlemler için hukuki bir işlem yapılmış ve suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

-Bulunulmuş ise işlem hangi aşamaya gelmiştir?

-Bulunulmamış ise neden bulunulmamıştı.