İyi Partili Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Kürdistan denilen bölge neresidir?

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e bir soru önergesi verdi. Türkkan, Kürdistan Özgürlük Partisi’nin 2018 yılı kesin hesabının Anayasa Mahkemesi tarafından Siyasi Partiler Kanunu’na uygun bulunması üzerine Soylu’ya “Kürdistan denilen bölge neresidir?” sorusunu yöneltti.

Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e bir soru önergesi verdi.

Türkkan, önergesinde; Kürdistan Özgürlük Partisi’nin 2018 yılı kesin hesabının Anayasa Mahkemesi tarafından 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verdiğini, kararın da Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı.

Partinin adında “Kürdistan” kelimesinin olduğunu ve partinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sitesindeki “Faaliyette Olan Siyasi Partiler Listesi’nde” yer aldığını belirtti.

Türkkan, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası Anayasa Mahkemesi’nce reddedilen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sitesinde yer alan ‘Faaliyette Olan Siyasi Partiler Listesi’nden, isminde Kürdistan kelimesi yer alan 3 farklı partiyle birlikte 2018 yılında Anayasa Mahkemesi kararı beklenmeden çıkarılan bir partinin kesin hesabının Türkiye’de yürürlükte olan bir Kanun’a göre geçer not alması nasıl açıklanabilir?

. Adında “Kürdistan” olan bir parti denetimden nasıl geçer not almıştır, bunun özel bir gerekçesi var mıdır?

. Kürdistan Özgürlük Partisi’nin 2018 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmesi sözde Kürdistan adı verilen bölgenin kabul edilmesi anlamına mı gelmektedir?

. Türkiye’de ‘Kürdistan’ demek yasakken bir partinin adında bu kelimenin yer alması serbest mi bırakılmıştır?

. 2018 yılı kesin hesabı kabul edilen Kürdistan Özgürlük Partisi’nin isminde yer alan Kürdistan denilen bölge neresidir?”