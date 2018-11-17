İyi Partili Türkkan: CHP ile ittifak yok, işbirliği var

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ile ittifak değil, sadece bazı büyükşehirlerle ilgili işbirliği yapacaklarını söyledi. Türkkan, işbirliğinin birkaç büyükşehir belediyesiyle sınırlı kalacağını ifade etti.

Yalova’da partisi tarafından düzenlenen ilçe başkanları tanıtım toplantısına katılan İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan, partisinin CHP'li yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak değil, bir işbirliği yapacaklarını belirten Türkkan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 gündür, CHP-İyi Parti ittifakıyla ilgili görüşmeler gündemde. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımız Meral Akşener’i ziyaretiyle başlayan bu görüşmeler, bir ittifak değil ama, bazı bölgelerle ilgili işbirliği konusundadır.

Bunların içerisinde genelde büyükşehirler var. Büyükşehirlerin sadece birkaçı ile sınırlı kalır bu işbirliği. Büyükşehirlerin birkaçının dışında İyi Parti, her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek." (DHA)