İyi Partili Türkkan: Berfin’in hayatını karartan 1.5 yılda çıkacak, gazeteciler içeride kalacak böyle şey olur mu?

AKP ve MHP’nin ortak teklifiyle Meclis’e gelen ceza infaz yasasının Genel Kurul’daki görüşmeleri başladı. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, RS FM’de Atilla Güner ’le Akşam Postası yayınına konuk oldu. Yasa tasarısı için, “20 yaşındaki Berfin’e asit atıp onun hayatını karartan haysiyet celladı tahliye olacak, ama tweet attığı için hapse atılan gazeteciler çıkamayacak. Böyle şey olur mu?” dedi. Lütfü Türkkan Atilla Güner’e süreci şöyle yorumladı:

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan , TBMM'deki infaz düzenlemesini eleştirerek, “20 yaşındaki Berfin’e asit atıp onun hayatını karartan haysiyet celladı tahliye olacak, ama tweet attığı için hapse atılan gazeteciler çıkamayacak. Böyle şey olur mu?” dedi.

“AKP iktidara geldiğinde Türkiye’de cezaevlerinde 60 bin kişi vardı. Bugün 300 bin. İktidarları boyunca 178 cezaevi yaptılar. Cumhuriyet tarihi boyunca en çok cezaevi yapan iktidar bu. Şimdi cezaevlerinin fiziki koşulları nedeniyle bu yasanın çıkarıldığı söyleniyor. En önemli sebep bu. Ama hırsız, katil, çocuk istismarcısı, kadına şiddet uygulayanlar, torbacılar çıkacak; gazeteciler muhalifler çıkamayacak. Hatta bundan sonra daha çok tutuklamalar olacak. Çıkanların yerine muhalifleri dolduracaklar. Rejim giderek ağırlaşıyor. Cezaevlerinde yer açıyorlar.”

"AKP'liler Erdoğan’ı yanlış anlamış"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen 12 yıl 18 ay hapis cezasına Erdoğan’ın o dönemde, “Bana 13 yıl ceza verilebilecek en yüksek ceza diyorlar. Böyle bir olay, kendi kızının başına gelmiş olsa orada nasıl değerlendirir, kanunlara mı bakacaksın? Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin” dediğini hatırlatan Güner’e İyi Partili Türkkan’ın yanıtı ise şöyle oldu:

“AKP'liler Erdoğan’ın sözlerini yanlış anlamış. Tam da Berfin’e asit atanın lehine bir düzenleme yapmışlar. Bu insan sadece 1.5 yıl ceza yatmış olacak ve dışarı çıkacak. Aynı şekilde çocuklara cinsel istismarda bulunan bir sapık mesela 8 yıl ceza aldıysa 3 yıl yattıktan sonra çıkabilecek. Çocukları tacize uğrayan ailelere bri sorsunlar bakalım. Bunu nasıl anlatacaklar. Saklayamazlar ki... Mesela Türk ceza kanunda kadına şiddet diye bir suç yok. Eşe şiddet var mesela. Ama kadınların çoğu ayrıldıkları eşi tarafından ya da sevgilileri tarafından öldürülüyor. Biz ‘kadın’ kavramının eklenmesini talep ettik. Ama ‘Biz sayıyı bulduk’ diyerek bizi dinlemiyorlar bile... Meral Akşener’e sosyal medyadan küfürler ederek bunları affettiğinizi gizleyemezsiniz.”