İYİ Partili Tuba Vural Çokal AKP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti. Çokal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.



İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal 13 Şubat tarihinde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden gece saat 02.00'de açıklayan Tuba Vural Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını söylemişti.



Çokal, bağımsız olarak devam ettiği milletvekilliği görevine bugün TBMM'de düzenlenen törenle katıldığı AKP'de devam edecek . Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de AKP Grup toplantısının sonunda AKP'ye katılan Bolu Dörtdivan bağımsız Belediye Başkanı Hamza Efe, Ağrı Tutak bağımsız Belediye Başkanı Bülent Duru, Ağrı Dedeli Saadet Partili Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, Muş Karaağaçlı Saadet Partili Belediye Başkanı Suphi Özbayam ve Muş Sarıpınar İYİ Partili Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya'ya rozetlerini taktı.





