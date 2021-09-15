İyi Partili Taylan Yıldız: Yeterli devlet yurdu olmaması ve yüksek kiralar nedeniyle öğrenciler tarikat yurtlarını tercih etmek zorunda kalıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nden İyi Partili üye Vedat Taylan Yıldız, devlet yurtlarının yetersiz olması ve artan kira ücretleri nedeniyle ev tutamayan öğrencilerin tarikat yurtlarını tercih etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İBB Meclisi, eylül ayı 2'nci oturumu Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kamuoyunda ‘internetçi arkadaş’ olarak bilinen İyi Parti İBB Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız, gündem dışı konuşmasında İstanbul'daki öğrenci yurtlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Yıldız, kentte artan ev kiralarının en çok öğrencileri etkilediğini söyledi. Yıldız, devlet yurtlarının yetersiz olması ve artan kiralar nedeniyle ev tutamayan öğrencilerin tarikat yurtlarına yöneldiğini söyledi.

"AK Parti 10 yılda sadece 2 tane yurt yapmış"

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan verilerle sunum yapan Yıldız, yurtlar fiyatları ve ev kiralarının her yerde astronomik biçimde artmış durumda olduğunu söyledi. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenyurt'ta 500 lira olan ev kiraları şu an 1500 lira. 'Gençlerin ucuz, temiz ve modern yurtlara ve konutlara erişimi var' diyebilen var mı arkadaşlar? Yok. Hiçbirimiz maalesef bunu diyemiyoruz. Bunun sebebi de şu onu hemen açıklamak istiyorum 2002 yılında 1,5 milyon üniversite öğrencisi varken şu an 8,2 milyon lisansüstü öğrenci var. Bakın öğrenci sayımız 6-7 kat artmış durumda. Ama faaliyet raporlarına göre, 2011 yılında 22 tane Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdu varken, 2021 yılında bu sayı sadece 24'e yükseldi. Bakın yani AK Parti Hükümeti, 10 yılda İstanbul’da sadece 2 tane devlet yurdu açıyor. Yani insaf bu zamanda 120 tane gökdelen dikiliyor ona karşı iki tane devlet yurdu açılıyor böyle bir şey olabilir mi?

"Gençler, 'bizi tarikat yurtlarına teslim etmeyin' diyor"

Peki bu çocuklar nereye gitti nerede kalıyorlar? Özel yurtların kapasitesi 2015'ten sonra rokete binmiş gibi artarken, devlet yurtları yerinde sayıyor, hatta azalıyor. Kaynak da Millî Eğitim Bakanlığı. Bunu da isterseniz araştırabilirsiniz. Hal böyle olunca gençler ne diyor biliyor musunuz ‘Bizi tarikat yurtlarına teslim etmeyin’ diyor. Böyle bağırıyor. Siz bu gençleri kimlerin kucağına atıyorsunuz? Bunlar resmi rakamlar. İlim Yayma Vakfı 3 bin 455 kapasiteli yurt açmış, TÜRGEV 2 bin 396, 1089 Ensar, Hüdayi, Yeni Dünya, Önder İmam Hatipliler ve TÜGVA. Bakın Türk gençlerine layık gördüğünüz tablo bu mu? Şimdi de başka bir şey daha söyleyeceğim. Peki bu süreçte Millet İttifakı döneminden önce İstanbul Büyükşehir Belediye’si kaç kişilik yurt açtı? Ben bunun listesini arkadaşlara gösteriyorum. Buyurun sıfır.”

AKP'li Gökkuş: Sana ne benim hangi tarikata girip girmeyeceğimden

Yıldız’ın konuşmasından sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise “Üniversite öğrencilerine kaliteli hizmet veriyorlar sana ne hangi yurda gidildiğinden” şeklinde cevap verdi. Gökkuş, şöyle konuştu:

“Arkadaş, bildiğim kadarıyla eğitimini Amerika’da yapmış ama Türkiye’de de Türkiye Anayasası'nın 24. maddesi CHP gibi devletçi gibi bir kafa yapısına varmışlar. 24. madde diyor ki 'Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz dinî inanç ve kanaatlerini den dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.' 'Tarikat yurtları, tarikat yurtlarına muhtaç ediliyor...' Orada üniversite öğrencilerine kaliteli yurt hizmeti veriliyor sana ne benim hangi yurda gireceğimden, sana ne benim hangi dini inançta olduğumdan, sana ne benim hangi tarikata girip girmeyeceğimden. Bu noktada Anayasa'da belirtilen din ve vicdan hürriyeti var.”

Kimsenin dini inanç ve hürriyetlerinden dolayı kınanamayacağını söyleyen Gökkuş, "Üniversite öğrencileri kendi tercihleriyle istedikleri yurtta kalabilirler. Devlet gücü nispetinde bu ülkeye yurt yaptı. Yurtların kalitelerinin ne kadar arttığını kendisi bilmez. Bizim zamanımızdaki yurtlarda, mesela Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalanlar bilirler. Kendisi kalmamıştır, Amerika’da kimlerin fonları ile okuduysa oraya gitsin baksın. Ama İYİ Parti'nin geldiği nokta demek ki şu: Türkiye’de dini inanç ve vicdan hürriyetine sekte vuracak ona karşı mücadele edecek bir anlayışa gelmişler” diye konuştu.