İyi Partili Taylan Yıldız: Yangın bölgesinde koordinasyon ve teçhizat eksiği var

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Muğla’nın Milas ilçesinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İYİ Partili meclis üyesi Dr. Taylan Yıldız, sahada koordinasyon ve teçhizat eksikliğinin olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre; Yıldız, yangın bölgesine giderek Mumcular, Fesleğen ve Akçakaya köyü tarafında çalışma yürüttü. 4 gündür bulunduğu yangın bölgesindeki izlenimlerini anlatan Yıldız, yurdun dört bir yanından dağıtım merkezlerine yardımlar geldiğini ama gelen malzemelerin yangın bölgelerindeki tüm ekiplere ulaşamadığını belirtti.

Teçhizat sıkıntısı yaşandığını belirten Yıldız, “Misal bazı yangın noktalardaki itfaiyeciye şampuan, yanmaz ayakkabı, maske yeterince gitmiyor. Bu insanlar yaklaşık 2 haftadır yoldalar, itfaiyenin üzerinde yatıyorlar. Temiz tişörtleri yok, 2 hafta boyunca duş almamışlar. Kimisinin ayakkabısının altı yanmış. Kiminin botu yok. Terliklerle bile mücadele eden insanlar gördüm. Üzerlerinde koruyucu kıyafetleri yok. Telsizleri yok. Yangın noktasında, tepedeki kişi ‘suyu aç-kapat diyor’, biz 20 kişi de kulaktan kulağa aşağıdaki kişiye bunu bildiriyoruz. Sanki 17. yüzyıldayız, kova ile su taşıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü ise ‘Teçhizatımız tamam’ diyor” dedi.

Afet bölgesinde ciddi koordinasyonsuzluk olduğunu anlatan Yıldız, “Orman Bölge Müdürlüğü’nün karar aldığı karargâhlar, sadece kendi araçlarını takip edebiliyorlar. Orman Bakanlığı’na ait olmayan hiçbir aracın veya gönüllülerin nerede olduğuna dair bilgileri yok. Kimi yerlerde olan yangından, ihtiyaçtan oradaki merkezin haberi dahi yok. Anlık karar verilmesi gereken yerlerde o donanıma sahip bir ekip yok” dedi.