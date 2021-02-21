İyi Partili Taylan Yıldız'dan “İnternetsiz Köy Kalmasın" projesi

Kamuoyunda “İnternetçi Abi” lakabıyla tanınan İBB Meclisi'nin İyi Partili üyesi Taylan Yıldız, “metroda internet”in hayata geçirilmesi konusundaki çabalarının ardından yeni bir projeye daha imza attı. Taylan, “İnternetsiz Köy Kalmasın” adıyla başlattığı proje kapsamında ilk olarak Düzce’nin Hasan Çavuş Köyü'nün internet erişimini sağladı, ardından da 40 çocuğa tablet dağıttı.

Taylan Yıldız, 10 ayı aşkın bir süredir internet bağlantısı kesilen, özellikle uzaktan eğitim nedeniyle en çok çocukların ve gençlerin mağdur olduğu Hasan Çavuş Köyü'ne uydu internet bağlantısı için harekete geçti. Köye yen bir internet verici kurduran Taylan, daha sonra da tableti olmayan çocuk ve gençleri tespit ederek, kendi olanaklarıyla sağladığı belirtilen 40 tableti dağıttı.

İnternet vericisinin köyün merkezinde bulunan caminin duvarına yerleştirilmesi nedeniyle, çocuklar yeni tabletleriyle ilk internet deneyimlerini caminin içinde yaşadılar.

"İnternet hayattır"

“Sizce internet nedir?” sorusuna gençlerin “İnternet hayattır” demesi üzerine Taylan Yıldız “Gençler gelecekleri için neyin önemli olduğunu herkesten iyi biliyorlar. Gerçekten de internet eşittir hayat” ifadesini kullandı.

"İnternetsiz Köy Kalmasın" projesine hız vereceklerini söyleyen Yıldız, maddi katkı arayışında olduklarını ve bu güzel projeye destek verecek pek çok kurum, kişi ve sanatçının bulunacağından emin olduğunu kaydetti. (ANKA)