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İyi Partili Taylan Yıldız ile AKP'li Tevfik Göksu arasında "internetçi arkadaş" gerilimi

01 Ekim 2020 08:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AKP'li Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’nun İyi Partili Meclis üyesi Taylan Yıldız’a, “internetçi arkadaş” diye hitap etmesiyle başlayan tartışma, TV’de de devam etti.

Dün sabah FOX TV’de İsmail Küçükkaya, konuğu Tevfik Göksu’ya, kendisinin de ‘anketçi’ olduğunu ifade edip, “Size ‘Anketçi arkadaş’ desem, ne dersiniz?” diye sordu. Göksu’nun, “Anketçiysem, ‘Anketçi arkadaş’ diyebilirsiniz” yanıtına Küçükkaya, “Söyleyemem. Terbiyem müsaade etmez ona” dedi. Göksu ile Küçükkaya arasında yaşanan diyalog şöyle:

- GÖKSU: “Dedim ki, ‘İnternetle ilgili söyleyen arkadaşımız, sayın valimizin bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi yoktur.’ O kadar çok sevdi ki arkadaş, ‘İnternetçi abi’ olarak profiline ekledi. İnternetçi kelimesi sizce rencide edici bir kelime midir? Elbette değildir.

- KÜÇÜKKAYA: Adını da biliyor muydunuz?

- GÖKSU: Bilmiyordum.

- KÜÇÜKKAYA: Yani, ‘İnternetçi arkadaş’, ayıp olmuş aslında bu.

- GÖKSU: Değil.

- KÜÇÜKKAYA: Niye?

- GÖKSU: Asla ironi kastıyla kullanılan ifade değil.

- KÜÇÜKKAYA: Adı var işte.. ‘İnternetçi arkadaş’ falan denmez ki...

- KÜÇÜKKAYA: Oradaki gülüşünüz de çok eleştiri konusu oldu.

- GÖKSU: Oradaki gülüş şu. Arkadaşın kalkıp kendisini, başka bir şeyle tanımlaması orada, mecliste herkes güldü. Arkadaki herkes gülüyor.

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Tevfik GöksuTaner Yıldızinternetçi arkadaşİsmail Küçükkaya
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