İyi Partili Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner için tutuklama talebi

Zimmetine para geçirmekten yargılanan ve üç duruşmaya katılmayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’in tutuklu yargılanması talep edildi.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinde zimmet davasından beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan İyi Partili Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, yarın hakim karşına çıkacak.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası avukatı Sefa Dağhan, yarın görülecek davanın duruşmasında Şahiner’in tutuklanması yönünde mahkemeye dilekçe verdi. Mahkeme heyeti yarın gerçekleşecek olan duruşmada Şahiner’in tutuklanma istemini değerlendirerek bir karar verecek.

Doktora gitmeden rapor aldığı tespit edildi

Behiç Akkaş’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilmesinin ardından müfettişlerin geçmişe dönük yaptıkları incelemelerde, muhasebe kayıtlarında 167 bin lira kasada açık bulunduğu ve zimmetin oluştuğu tespit edilmişti. Müfettişlerin hazırladığı raporla Cumhuriyet Savcılığına dönemin TSO Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şahiner için “zimmet” suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar haklarında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşması 3 Mart’ta gerçekleştirilen davanın duruşması 13 Ekim’e ertelenmişti.

Zimmetine para geçirmekten yargılandığı davaların duruşmalarına rapor alarak katılmayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’in, yapılan incelemelerde doktora gitmeden rapor aldığı tespit edilmişti.