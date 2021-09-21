İyi Partili Sunat'dan 'barınamıyoruz' eylemi yorumu: Bu gençleri de inşallah terörist ilân etmezsiniz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, üniversite öğrencilerinin “barınamıyoruz” eylemlerine ilişkin “Bu gençleri de inşallah terörist ilân etmezsiniz" dedi.

Sunat, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında eğitimdeki sorunları değerlendirdi. Sunat, üniversite öğrencilerinin barınma sorunları ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu gençleri de inşallah terörist ilan etmezsiniz"

“Üniversiteyi kazanmış ve okuyanların barınma ve beslenme sorunları giderek artıyor. Ev kiraları ve yurt ücretleri ikiye, üçe, dörde katlanmış durumda. Öğrenciler 'Barınamıyoruz' eylemi başlatarak parkta yatmaya başladılar İstanbul'da. Bu gençleri de inşallah terörist ilan etmezsiniz. Öğrencilerin barınma sorunları hayati önem taşımaktadır. Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin sorunları çözülmediğinden kiralar ve özel yurtların fiyatları normalin çok üzerinde artış gösteriyor. İki seneye yakın okullarda uzaktan eğitim yapılırken ve bu yurt sorunu hiç akıllara gelmedi mi?”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "2002’de 190 civarında yurt sayımız varken, bugün 800’lere çıkmış, yatak kapasitesi 183 binden yaklaşık 700 binlere çıktı" açıklamasını eleştiren Sunat, şöyle konuştu:



"Planlayıp programlasaydınız"

“Ayıptır, günahtır. O dönem öğrenci yurtları yüzde 9,7 öğrencinin barınma ihtiyacını karşılıyordu. Bugün ise yalnızca yüzde 8,2’sinin karşılıyor. Nüfus hiç yükselmemiş mi bu ülkede, aynı mı kalmış bu örnekleri veriyorsunuz. Hiç mi bir şey yapmayacaktınız.? TOKİ’ye sesleniyorum, milletin olan hazine arazilerinde lüks evler yaparak rant peşinde koşacağınıza öğrencilere yurt yapsaydınız. Gençlik ve Spor Bakanı’na da sesleniyorum, devlet yurtlarında öğrenci rızası dışında köhnemiş zihniyetinize göre, öğrencilere beyin yıkama seansları geliştireceğinize, uygulayacağınıza, öğrencilerin barınma ve beslenme meselesini planlayıp, programlasaydınız”

"Bu hesaba göre bin 200 lira vermen lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilere yönelik "Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı" açıklamasına da tepki gösteren Sunat, şunları söyledi:

“Yani gençlere ‘Nankörsünüz’ diyor. Beyefendi sanki cebinden veriyor bu paraları. Alım gücünün bu kadar düştüğü, Türk parasının değerini bu kadar kaybettiği günümüzde güya rakamlarla algı yaratıyorlar. Sayın Erdoğan 2002 yılında verilen 45 liraya 1,5 çeyrek altın alınıyordu, hatırlatırım. O gün çeyrek altının fiyatı 32 liraydı. Şimdi verdiğin 650 lirayla 0,80 çeyrek altın alınamıyor. Yani bu hesaba göre, burs kredi olarak 1,200 lira vermen lazım.

"Rakamlar yalan söylemez, AKP'nin kabiliyeti rakamlara yalan söyletmek"

Aslında rakamlar yalan söylemez. AKP’nin en büyük kabiliyeti rakamlara yalan söylemektir. Yıllardır bu yalanla millet avutuldu. Sayın Erdoğan sarayın bir günlük maliyetini bir açıklasın. Sayın Erdoğan öyle hazırlanmış mizansenlerle gençlerle şiir geceleri düzenlemeye başladı. Şiirler okuyor, gözyaşlarını tüm kanallarda gösterip millete duygu sömürüsü yapıyor. Sayın Erdoğan millete duygu sömürüsü yapacağına, gösterilerde bulunacağına, bu ülkenin tüm evlatlarını ayırmadığını haklarını gasp etmediğini gösterecek icraatlerde bulun.”