İyi Partili Sarı: Sağlık Bakanlığı, İBB’den metro istasyonu karşılığında 300 yataklı hastane istedi

İyi Partili İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, İBB’nin AKP döneminde durdurulan ve yeni yönetimin yeniden çalışmalarını başlattığı Mahmutbey-Esenyurt metrosunun Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi durağına için yer tahsisi karşılığında Sağlık Bakanlığı’nın 300 yataklı hastane talebinde bulunduğunu açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesinin 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasına gösterdiği tepki üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama Mahmutbey-Esenyurt metrosu gündeme getirilmişti.

Açıklamada “İBB iş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanlığımızca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey – Esenyurt hattında çalışmalara başlamasının önünde hiçbir engel yok” denilmişti.

İmamoğlu, AKP döneminde durdurulan metro inşaatları arasında bulunan hattı 2019 yılında devraldıklarında ihalesi yapılmış olmasına karşın projesinin bulunmadığını bir yılda projeyi tamamladıklarını ve çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.

"İBB engelleniyor"

İYİ Partili İBB Meclis Üyesi ve trafik uzmanı Suat Sarı, Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'na şimdi de Sağlık Bakanlığı tarafından engel çıkarıldığını açıkladı.

Hattın, Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi durağı için yer tahsis etmesi istenen Sağlık Bakanlığı'nın İBB'den tahsis karşılığında 300 yataklı hastane talep ettiğini aktaran Sarı, Mayıs 2021'den bu yana istasyon için bakanlık ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı için alternatif durak lokasyonları üzerinde çalışmalar yapıldığını anlattı.

Sarı “İBB engelleniyor mu? Evet engelleniyor. Mahmutbey-Esenyurt hattında bulunan milyonlarca vatandaşımız kredisi hazır olan bu hattı beklerken Ankara orjinli engellemeler ile hizmete ulaşamıyor” dedi.

Sarı, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi istasyonuna yer bulabilmek için Mayıs 2021'de başlayan süreci şöyle özetledi:

"Başhekim 300 yataklı ek bina istedi"

"27 Mayıs 2021'de İBB tarafından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi İstasyonu'na ait sondaj çalışmalarına başlanılacağı bildirildi. Bir ay sonra hastane istasyonu için yer tahsis talebinde bulundu.

2021 Temmuz ayında Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Başhekimi ile yapılan görüşmede, bu talebi İl Sağlık Müdürlüğü'ne ileteceğini ancak buna ek olarak İBB'den 300 yataklı ek bina talebinde bulunacağını söyledi. Ağustos 2021'de İBB 300 yataklı hastane ek binasını bu proje kapsamında sözleşme yükümlülükleri doğrultusunda yapamayacağını hastane yönetimine bildirildi.

23 Ağustos 2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü, yer tahsisi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne yazı ile talebin yapıldığını, bu talebe gelecek yanıt sonrasında, görüşme ve tahsis sürecinin tamamlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan aylarca yanıt alınamadığı için 1 Aralık 2021'de hastane istasyonu için Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine doğrudan erişim olmayan yaklaşık 300 metre yürüme mesafesine sahip olan başka bir lokasyonda alternatif tasarım çalışmalarına başlandı.

25 Ocak 2022'de bakanlığa yatırımın verimliliğini arttırmaya yönelik ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine doğrudan erişim sağlayacak istasyon için 15 gün içerisinde tahsis için protokol sürecinin tamamlanmasının projenin açılış hedefleri doğrultusunda önem arz ettiği bildirildi.

15 gün içinde protokol yapılmazsa yeni belirlenen lokasyonda alternatif tasarım çalışmaları doğrultusunda detaylı imalat çizimleri ve yapım çalışmalarına başlanacağı iletildi. Aradan geçen 15 gün içinde herhangi bir dönüş olmadı."