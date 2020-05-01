İyi Partili Prof. Tatlıoğlu'ndan RTÜK kararlarına tepki: Osman Öcalan röportajı için TRT'ye ceza, bir dahaki toplantıya kaldı galiba

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İyi Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, RTÜK'ün HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı programdaki sözleri nedeniyle Halk TV'ye verdiği 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezasını, "Osman Öcalan röportajı için TRT'ye ceza, bir dahaki toplantıya kaldı galiba" sözleriyle eleştirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’de programa katılan HDP Milletvekili Ahmet Şık’ın “Suriye savaşında işte omuz üstü roket atarlarla savaşıyorlar. Başka bir ülkenin toprağında tam adıyla işgalci bir güç olarak, bir gücün temsilcisi olarak birileriyle savaşmaya ve ölmeye gönderilmiş yani. Ve buna bile kimse itiraz etmiyor” sözleri de ele alındı. “Medya Mahallesi” programındaki ifadeler, kanunda yer alan “Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” hükmünü ihlal ettiğinden RTÜK tarafından Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma kararı almıştı.

RTÜK aynı toplantıda, 22 Nisan tarihinde Fatih Portakal’ın sunduğu akşam haberlerinde FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ercan Gün'ün, bültenin bitişi esnasında yayınlanan künye bilgilerinde “haber planlama müdürü” olarak gösterilerek görevine devam ettiği izlenimi oluşturduğu için de üst sınırdan idari para cezasına hükmetti.

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu kişisel Twitter hesabından, RTÜK kararlarına yönelik olarak, "Osman Öcalan röportajı için TRT'ye ceza, birdahaki toplantıya kaldı galiba" sözleriyle, RTÜK'ün kararlarına göndermede bulundu.

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi’nden Doç. Ali Kemal Özcan’ın, 20 Haziran’da İmralı’dan getirdiği Abdullah Öcalan’ın mesajı ilk olarak Anadolu Ajansı tarafından servis edildi. Öcalan’ın mesajının ardından kardeşi Osman Öcalan TRT Kurdi’ye çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi eleştiren ifadeler kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından İyi Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.