İyi Partili Paçacı: Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmaz ama...

İyi Partili Cihan Paçacı, “Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur” dedi. Paçacı, "Bu söylediklerimizden Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmasın ama İyi Parti'nin yol haritası paydaşlarla ortak bir aday tespit edilmesi ve bu noktada seçilecek bir isim olması" diye konuştu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Paçacı, “Meral Hanım çok büyük bir fedakârlık yaptı, anketlerde oy oranları yüksek olduğu, kendisinin yükselen bir trendi olduğu halde daha önce söylediği sözün arkasında durarak cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu büyük bir fedakârlık örneğidir” diye konuştu.

Paçacı, “Bu söylediklerimizden Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmasın ama İYİ Parti'nin yol haritası paydaşlarla ortak bir aday tespit edilmesi ve bu noktada seçilecek bir isim olması” diyen Paçacı, “Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama ‘bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz’ anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polemik konusu olan hareketini ise “gayri ihtiyari bir hareket” olarak değerlendirdi.

Paçacı, “Gayri ihtiyari bir hareket, herhangi bir kişi veya zümreyi hedef almamıştır. polemik yapılmasını doğru bulmuyorum. Ama siyasetçiler genelde dikkat etmeli, siyasetin dili son dönemde çirkinleşti ve sertleşti bu nedenle bütün siyasetçilerin dikkatli olması lazım” dedi.