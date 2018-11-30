İYİ Partili Paçacı: Akşener, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını istedi

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Cihan Paçacı, \'\'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş\'ın İYİ Parti\'den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi. Sayın Yavaş belediyecilikte de tecrübelidir ve Ankara halkının da yakından tanıdığı bir siyasetçidir. Bugüne kadar 2 seçime girdi ve 2 seçimde de son derece başarılı sonuçlar aldı. Ankara konusu henüz masada olduğu için bunun ötesinde bugün için söylenecek bir şey yoktur\'\' dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Cihan Paçacı son günlerde yerel seçimlerle ilgili olarak İYİ Parti ve CHP arasındaki görüşmelerin tıkandığına dair çıkan söylentileri DHA\'ya değerlendirdi. Paçacı 81 ilde ve bütün ilçelerde aday çıkartmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ancak yapılacak işbirliği sonucuna göre de bunun değişebileceğini belirterek şöyle konuştu:

\'ÖNEMLİ OLAN SEÇİMİ KAZANACAK BİR SONUÇ ELDE EDİLMELİDİR\'

\'\'Bir görüşme trafiği mevcut. Bizim taleplerimiz var, onların kendi talepleri var ve bu talepler çerçevesinde görüşmelerde bir orta nokta bulunmaya çalışılıyor. Önemli olan seçimi kazanacak bir sonuç elde edilmelidir. Arkadaşlarımız bu yönde karşılıklı iyi niyet çerçevesinde görüşmelerini sürdürüyorlar. Ankara ile ilgili olarak kimin adayı olacak ve kimde kalacak o şuan belirsiz. Çünkü görüşmeler devam ediyor. Ancak anlaşma yapıldıktan sonra aday profili ortaya çıkar.\'\'

\'GÖRÜŞMELER BİR KAÇ GÜNE NETLEŞMEYE BAŞLAR\'

\'\'CHP ile İYİ Parti arasındaki \'dirsek teması\' bozuldu ve Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu\'nun önümüzdeki hafta görüşme ihtimali kalmadı \'\' söylentilerine de açıklık getiren Paçacı, \'\'Arkadaşlarımız Sayın Koray Aydın ile Sayın Oğuz Kaan Salıcı teknik açıdan görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu görüşmeler de bir kaç güne netleşmeye başlar ve daha sonra 2 genel başkan bu netleşen tablo üzerinde son rötuşları da yaparak bir görüşme imkanı ortaya çıkar\'\' dedi.

\'HDP\'NİN İÇERİSİNDE OLDUĞU BİR BİRLİKTELİKTE İYİ PARTİ OLMAZ\'

İYİ Parti’nin CHP ile sandıkta herhangi bir dirsek teması olması durumunda HDP\'nin bu ittifakta yer almayacağını ifade eden Paçacı, \'\'HDP\'nin girmesi söz konusu değildir. Her şeyden önce İYİ Parti ile HDP bir araya gelemez ve zaten HDP\'nin de böyle bir talebinin olduğunu sanmıyorum. HDP\'nin içerisinde olduğu bir birliktelikte İYİ Parti olmaz. İYİ Parti bir merkez partisidir. Dolayısıyla hem muhafazakar hem milliyetçi hem de sosyal demokrat kesime hitap eden bir partiyiz. Biz her görüşteki seçmenden oy alabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim tek bir hedef kitlemiz yok. Tüm halkımız bizim hedef kitlemizdir\'\' diye konuştu.

\'ANKARA HALKI BUGÜNE KADAR AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜ\'

AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayının Mehmet Özhaseki olmasını da değerlendiren Paçacı, şunları söyledi:

\'\'Sayın Özhaseki Kayseri\'de bir kaç dönem belediye başkanlığı yapmış, belediyecilikte tecrübesi olan biridir ancak biz bugüne kadar AK Parti\'nin belediyelerinde birçok usulsüzlük iddiası olduğunu ve iyi yönetilemediğini biliyoruz. Biz İYİ Parti olarak İYİ Belediyecilik\' anlayışını getirerek liyakatli ve bu konuda belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımızda Özhaseki\'ye karşı adayımızı çıkaracağız ve umuyorum Ankara halkı bugüne kadar AK Parti belediyeciliğini ne olduğunu gördü ve bundan sonra AK Parti\'ye bu imkanı vermeyecektir.\'\'

\'MERAL AKŞENER, MANSUR YAVAŞ\'IN İYİ PARTİ\'DEN ADAY OLMASINI İSTEDİ\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş\'ın İYİ Parti\'den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi\'\' diyen Paçacı, \'\'Sayın Yavaş belediyecilikte de tecrübelidir ve Ankara halkının da yakından tanıdığı bir siyasetçidir. Bugüne kadar 2 seçime girdi ve 2 seçimde de son derece başarılı sonuçlar aldı. Ankara konusu henüz masada olduğu için bunun ötesinde bugün için söylenecek bir şey yoktur\'\' şeklinde konuştu.

\'BİZİM HEDEFİMİZ HER 2 SİYASİ PARTİ SEÇMENİNE TERS GELMEYECEK ADAYI ORTAYA KOYMAK\'

İYİ Parti\'nin adayının Mansur Yavaş olması durumunda CHP\'nin bu duruma nasıl yaklaşacağına da değinen Paçacı, \'\'Bunlar henüz netleşmedi. Netleşmediği için şuanda herhangi bir şey söyleyemiyorum. Bizim hedefimiz her 2 siyasi parti seçmenine ters gelmeyecek ve oy verebileceği bir adayı ortaya koymak. Aksi halde genel merkezlerde yapılan işbirliğinin de bir anlamı kalmaz. Sandık başında farklı sonuçlar çıkabilir\'\' ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü -ÖZEL HABER)

-İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Cihan Paçacı ile röportaj

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)