İyi Partili Özlale: Kur ve faiz problemi bir buçuk senede çözülür; asıl problem artan yoksulluk ve gelir eşitsizliği

İyi Parti Kalkınma Projeleri İzmir Konferansı'na katılan İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Türkiye'de kur ve faiz problemini en fazla 1 bir buçuk sene içinde çözülür. Asıl ve çözülmesi kolay olmayan problem artan yoksulluk ve gelir eşitsizliği" dedi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyi Parti Kalkınma Projeleri İzmir Konferansı'na İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İyi Parti Teknolojik Dönüşümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile partililer katıldı.

İyi Parti'nin Türkiye ekonomisine yönelik planlarının anlatıldığı konferansta, İyi Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında Genel Başkanı Meral Akşener tarafından açıklanan dijital dönüşüm projesi "Artagan" ile ilgili bilgiler verildi.

"Sosyal yardımlar tarikatların eline bırakılmış"

Dolar kurundaki gelişmelerin Türkiye'yi fakirleştirdiğini söyleyen İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale şöyle konuştu:

"Faizdeki indirimler esnafa öğrenciye yaramıyor. Bir servet aktarımı var. Dolar inse de çıksa da görmezden gelinemeyecek problemler var. Türkiye'nin artan bir yoksulluğu var. Emekli parasıyla geçinebilen emekli sayısı yüzde 10'u geçmez. Çok büyük bir işsizlik problemi var. Her dört gençten biri ne okuyor ne çalışıyor. Devletin kapsayıcılığı azalmış durumda. Sosyal yardım desteklerini tarikatlara, cemaatlere bıraktığı için yardıma muhtaç insanlarımız kötüye kullanılabilir sistem içerisinde devleti hissetmiyorlar. Aile yoksulluğu can acıtıcı. Çocuk, kadın, engelli yoksulluğu ise daha can acıtıcı.

"Doların devamlı inip çıktığı, herkesin bu kuru, faizi konuştuğu günlerde, Türkiye’nin asıl meselesi yoksulluğu nasıl azaltacağız? İnsanlar devleti yeniden nasıl hissedecekler?

"Çok iddialı bir şekilde Türkiye kur ve faiz problemini en fazla 1 bir buçuk sene içinde çözer. Türkiye enflasyon problemini de çözer. Bunları 1,5 sene içinde hallederiz. Türkiye'nin daha acil ve çözülmesi o kadar kolay olmayan başka bir problemi var. Artan yoksulluk ve gelir eşitsizliği. Zenginlerin giderek daha fazla zengin olması ve sizin cebinizden çıkan paralarla zengin olması. İşsizliğin artması. Bizim önceliğimiz bu. TÜİK, 'Türkiye yüzde 7 büyüdü' dediğinde bunu hiç kimse hissetmiyor. Biz ancak zenginlikte eşitlenen bir Türkiye olursa mutlu oluruz."

Karakış 'Artagan' projesini anlattı

Tüm mali kayıt ve denetimin yapay zeka aracılığıyla yapılmasını sağlayan, özerk bir mali denetim ağı olan "Artagan" projesi ile ilgili bilgiler veren İyi Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinde kayıp kaçak çok fazla. Türkiye ekonomisini havuz olarak düşünün. Her yerinden su sızıyor. Kimisi de beşli çete gibi hortum bağlamış. 'Herkes kovayla su taşısın doldursun' diyorlar. Yetmiyor, yabancıların kovasıyla borç su alıyorlar. Biz 'Yeter artık su aldığımız' diyoruz. Kayıp kaçak hepsini kapatacağız. O havuzdan kovayla su alacağımız bir ekonomiye geçeceğiz. Artagan blok zinciri üzerine inşa edilecek bir proje."

Kırkpınar: Türkiye'ye zaman kaybettiriyorlar

İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ise "Yönetilemeyen bir ülkede yönetemeyenlerle ilgili söylenecek çok şey var. 19 yıldır yönettiğini zanneden becerisini kaybetmiş kontrolsüz şekilde dış politikada sağlıkta eğitimde yargıda deneme yanılma yöntemiyle yönetmeye çalışıyorlar. Bu anlayışın bu yüce Türk milletine gün ve zaman kaybı yaşatıyorlar" diye konuştu. (ANKA)