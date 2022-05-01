İyi Partili Özlale: Kur korumalı mevduat tabuta çakılan son çivi

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Sözcü yazarı Serpil Yılmaz'a verdiği demeçte "Fakirden aldığı parayı zengine veren kur korumalı mevduat, tabuta çakılan son çivi" açıklamasını yaptı.

Toplumun yoksullaşmasından iş dünyasının da rahatsız olduğunu belirten Özlale, "Toplumun hızla yoksullaşması, gelir eşitsizliğinin artması, toplumsal barışı tehdit ediyor. Kuşkusuz iş dünyası da tedirgin oluyor. " dedi.

Özlale, Yılmaz'ın sorularına şu yanıtları verdi:

"Ekonominin sorunlarına sınıf temelli yaklaşım, sağ partilerin tezi değildir. Siyaset yelpazesinin neresindesiniz?

Benim Almanya'da doğan işçi çocuğu olarak, Bilge Yılmaz'ın bir öğretmen annenin çocuğu olarak sahip olduğu şansı çocuklarımız yakalayamayacaklar; temel mesele bu.

Patronlardan nasıl tepki alıyorsunuz?

Toplumun hızla yoksullaşması, gelir eşitsizliğinin artması, toplumsal barışı tehdit ediyor. Bu durumdan kuşkusuz iş dünyası da tedirgin oluyor. İş dünyasının bir kısmı sığınmacılarla ilgili çıkışlarımızda bizimle aynı düşünmüyor. Düşük ücretlere güvencesiz koşullarda çalışmaya razı olan Suriyelilerin, Afganlıların bizim çalışanlarımızın elinden işleri almasına karşı çıkıyoruz. Bu insanların insani olmayan koşullarda çalıştırılmasına da karşı çıkmamız gerek. Her açıdan toplumsal huzuru tehdit eden ve ne iktisadi, ne de sosyal açıdan sürdürülmesi mümkün olan bir durum söz konusu.

Sermayeyi kayıt dışılıkla mücadele etmeye nasıl razı edeceksiniz?

Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde kayıt dışı faaliyetlerin ülkemizdeki kadar fazla olduğunu göremezsiniz. Asgari ücrette eşitlenen, düşük ve güvencesiz işgücü üzerinden rekabeti k

Ekonomik yük ağır. 6 muhalefet partisini biraraya getiren masanın en azından 2 büyük ortağı İYİ Parti ve CHP yoksullaşma ile mücadele konusunda ortaklaşan görüşlere de sahip. Üçüncü buluşmasını geride bırakan 6'lı masa neden henüz ekonomi programını ilan etmedi?

6'lı masa çok önemli konularda mesafe kaydetti. Devamı da gelecek. Enflasyonla ve yoksullukla mücadele, fırsat eşitsizliği gibi önemli konular da bu masa etrafında detaylarıyla konuşulacaktır elbette.

Tek tek partilerin programını açıklamasını mı bekliyorsunuz?

6'lı masayı her partinin aynılaşacağı bir süreç olarak görmek bence yanıltıcı olur. Ülkenin temel sorunları tespit edildikten sonra bir öncelik listesi oluşturulur ve bir ilkeler bütünü üzerinde uzlaşılır. Daha sonra da her parti ekonomi ve kalkınmanın da dahil olduğu alanlarda bu ilkeler bütünü ile uyumlu olacak şekilde kendi programlarını kamuoyuyla

vurgulamaya çalışan bu sistem ülkemize yoksulluk ve gelir eşitsizliğinden başka hiç bir şey getirmez."

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