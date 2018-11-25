İyi Partili Özdağ:Türkiye yönetilemeyen bir ülke; kriz çok ağır

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, "Türkiye hızla yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştir" dedi.



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ konuşmasında, 2002 - 2018 arasında tahrip edilen demokratik parlamenter düzenin kalıntılarından, bir rejim değişikliğiyle, tek adam rejimine geçildiğini öne sürerek şöyle konuştu: "Bu geçen tek adam otoriter rejimi, birikmiş olan 16 sene içerisindeki sorunları da tırmandırdı. Türkiye hızla yönetilemeyen bir ülke haline geldi. Bu yaşanan kriz çok ağır bir kriz. Ama inanın, İYİ Parti'nin yetişmiş kadrolarının çözemeyeceği bir kriz değil."

"Artık devletin valisi ve kaymakamı değiller"

Geçen günlerde enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatan Özdağ, rakamları açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Genel Müdür Yardımcısı'nın görevden alındığını ardından Sayıştay Raporu'nun açıklandığını, rapordan sorumlu Sayıştay Başkan Yardımcısı'nın da görevinden istifa ettirildiğini ileri sürerek şunları söyledi: "Sayıştay'ın görevi nedir biliyor musunuz? Halkın parasının iktidar tarafından nasıl harcandığını denetlemek. Bu iktidar Türk halkının parasını çarçur ediyor ve denetlenmesini istemiyor. Bunu Türk halkının bilmesini istemiyor. Valiler ve kaymakamlar hiç kusura bakmasınlar ama artık devletin valisi ve kaymakamı değiller. Onlar iktidarın valileri. Seçim sathında hiçbir valiyi hiçbir kaymakamı devletin valisi ve kaymakamı olarak görmüyorum. Hepsi iktidar milletvekilleri ile birlikte sokak sokak çalışıyorlar. Bizi engellemek için, önümüze setler koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama şunu bilsinler ki bizim hafızamız çok güçlüdür. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız."