İyi Partili Özdağ'dan istifa yorumu: Saygın isimler, kalmalarını tercih ederdim

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinde yaşanan istifalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "İstifa eden arkadaşlar saygın isimlerdir, kalmalarını tercih ederdim" diyen Özdağ, istifa uygulamasını siyaseten doğru bulmadığını ifade etti.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'ya konuşan Ümit Özdağ, istifalara ve partisinin gündemine dair şunları söyledi:

"İyi Parti bu seçimlerde kendi koyduğu hedefler açısından başarısız ama objektif şartlar açısından başarılı bir partidir. Yedi ayda yüzde 10'luk oranla 43 milletvekili ile bütün engellemeleri aşarak etkili bir sonuç almıştır. İyi Parti yerel seçimlerden genel seçimde elde ettiği başarıdan daha büyük başarıyla çıkacaktır. İstifa müessesesi kişisel bir müessese olmakla birlikte benim siyaseten doğru bulmadığım adımdır. Keşke olmasaydı. İstifa eden arkadaşlar saygın isimlerdir ve İyi Parti içinde kalmalarını tercih ederdim."

"Kökleşme sürecinde böyle sıkıntılar olur"

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da istifaları "Kökleşme sürecinde bu tür sancılar olur. Ayrılan arkadaşlarla ilgili sevinç içinde değiliz ancak partimizi sarsmaz. Partimiz kurumsallaşma sürecine yeni girdi. Güçleneceğimiz bu süreç, ilerleyen zamanda kurumsallaşma sürecinde daha ahenkli kadroları dizayn etmemize olanak sağlayacak" sözleriyle değerlendirdi.

"İstifalar sarmaz, güçlendirir"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ise 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Otobüs hareket etmiştir, inen de olur binen de" sözlerini hatırlatarak "Biri diyor ‘Ülkücüleri tasfiye ediyorlar', bir diğeri, ‘Bu partinin ülkücü olduğunu bilsem, hiç üye olmazdım' diyor ve istifa ediyorlar. İstifalar sarsmaz güçlendirir. Hedefimiz yerel seçimdir. Bu bayrak yükselmiştir. Hiç kimsenin bu bayrağı indirmeye gücü kudreti yetmez; yetmeyecektir. Bazı çevrelere cevap olsun diye bu sloganla yola çıkıyoruz" dedi.

Kurucu üyelerden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un bir dizi eleştiriyle birlikte İyi Parti’den istifa etmişti.