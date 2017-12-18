T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyi Partili Özdağ: Ülkenin en büyük sorunu AKP’nin yürüttüğü bölücü yönetim şeklidir

"ABD’de yayınlanan bir analizde Türk ve ABD orduları arasında bir çatışmanın artık imkân dışı olmadığına dikkat çekiliyor"

18 Aralık 2017 22:33

İyi Parti Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AKP hükümetinin dış politikasını eleştirdi. Ülkenin en büyük sorununun "AKP'nin yürüttüğü bölücü yönetim şekli" olduğunu savunan Özdağ, "ABD’de yayınlanan bir analizde Türk ve ABD orduları arasında bir çatışmanın artık imkân dışı olmadığına dikkat çekiliyor" dedi.

"Türkiye’nin hedefi zayıf toplantılar düzenleyip zayıf kararlar almak olmamalı"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İyi Partili Özdağ, dış politikada yalnızlığın riskli bir durum olduğunu söyledi. Ülkelerin çıkarlarını korumak için ittifaklar oluşturduğunu belirten Özdağ, "Türkiye’nin hedefi zayıf toplantılar düzenleyip zayıf kararlar almak olmamalı" diye konuştu.

Özdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü açıklamasının ardından jeopoltik ortam konusunda endişelerinin olduğunu söyledi. "Ürkütücü bir senaryo ile karşı karşıya gelebiliriz" diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye’ye karşı İsrail, Yunanistan, Rum kesimi, Ermenistan, PKK hatta Suudlar ve Mısır’ın yer aldığı bir planlı değilse bile bir kriz anında oluşabilecek ciddi kayıplar vereceğimiz gelişmeler ile karşı karşıya kalabiliriz."

"ABD’nin de bizi desteklemeyeceğini görmek sürpriz olmaz"

"Yaptıkları hatalarla hükümet çevremizin bize hasım haline geldiğinin farkında değil midir?" diye soran Özdağ, FETÖ'cüler sayesinde İsrail ve Yunanistan'ın Türkiye'nin bütün zayıf noktalarını bildiğini söyledi. Özdağ, "Böyle bir durumda KKTC’den asker çekiyoruz. Siyasi olarak Türkiye’ye karşı hareket edeceklerdi. ABD’nin de bizi bu durumda desteklemeyeceğini görmek sürpriz olmaz. Geçen Yeni Şafak’ın haberine göre, ABD’de yayınlanan bir analizde Türk ve ABD orduları arasında bir çatışmanın artık imkân dışı olmadığına dikkat çekiliyor. Belki burada size anlattığım ihtimal yüzde 2/3’le sınırlı" dedi.

"Ülkenin en büyük sorunu AKP’nin yürüttüğü bölücü yönetim şeklidir"

"En büyük tehdit dışarında gelen tehdit değildir" diyen Özdağ şöyle devam etti: "İktidarın kötü yönetimi ve düşman çoğaltma taktiğidir. Ülkenin en büyük sorunu AKP’nin yürüttüğü bölücü yönetim şeklidir. TSK'ya güç kaybettirildi. Şimdi yapılması gereken ordunun eski gücüne kavuşturulmasıdır. Düşmanlarımız bunun farkında. Hükümeti buradan İYİ Parti olarak uyarıyoruz. Ülkenin güvenliğine yeterinde önlem verilmiyor. Halk basın aracılığı ile bir şekilde kandırılmaya çalışılıyor. Ecdadın mezarı kaçırılıyor. Barzani'ye para kaptırılıyor. Suriyelilere milyarlar harcanıyor ama Esad’la masaya oturma sinyalleri veriliyor. Böyle bir dış politikadan AKP vazgeçmeli."

ETİKETLER

Ümit Özdağİyi Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24