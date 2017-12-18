İyi Partili Özdağ: Ülkenin en büyük sorunu AKP’nin yürüttüğü bölücü yönetim şeklidir

İyi Parti Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AKP hükümetinin dış politikasını eleştirdi. Ülkenin en büyük sorununun "AKP'nin yürüttüğü bölücü yönetim şekli" olduğunu savunan Özdağ, "ABD’de yayınlanan bir analizde Türk ve ABD orduları arasında bir çatışmanın artık imkân dışı olmadığına dikkat çekiliyor" dedi.

"Türkiye’nin hedefi zayıf toplantılar düzenleyip zayıf kararlar almak olmamalı"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İyi Partili Özdağ, dış politikada yalnızlığın riskli bir durum olduğunu söyledi. Ülkelerin çıkarlarını korumak için ittifaklar oluşturduğunu belirten Özdağ, "Türkiye’nin hedefi zayıf toplantılar düzenleyip zayıf kararlar almak olmamalı" diye konuştu.

Özdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü açıklamasının ardından jeopoltik ortam konusunda endişelerinin olduğunu söyledi. "Ürkütücü bir senaryo ile karşı karşıya gelebiliriz" diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye’ye karşı İsrail, Yunanistan, Rum kesimi, Ermenistan, PKK hatta Suudlar ve Mısır’ın yer aldığı bir planlı değilse bile bir kriz anında oluşabilecek ciddi kayıplar vereceğimiz gelişmeler ile karşı karşıya kalabiliriz."

"ABD’nin de bizi desteklemeyeceğini görmek sürpriz olmaz"

"Yaptıkları hatalarla hükümet çevremizin bize hasım haline geldiğinin farkında değil midir?" diye soran Özdağ, FETÖ'cüler sayesinde İsrail ve Yunanistan'ın Türkiye'nin bütün zayıf noktalarını bildiğini söyledi. Özdağ, "Böyle bir durumda KKTC’den asker çekiyoruz. Siyasi olarak Türkiye’ye karşı hareket edeceklerdi. ABD’nin de bizi bu durumda desteklemeyeceğini görmek sürpriz olmaz. Geçen Yeni Şafak’ın haberine göre, ABD’de yayınlanan bir analizde Türk ve ABD orduları arasında bir çatışmanın artık imkân dışı olmadığına dikkat çekiliyor. Belki burada size anlattığım ihtimal yüzde 2/3’le sınırlı" dedi.

"Ülkenin en büyük sorunu AKP’nin yürüttüğü bölücü yönetim şeklidir"

"En büyük tehdit dışarında gelen tehdit değildir" diyen Özdağ şöyle devam etti: "İktidarın kötü yönetimi ve düşman çoğaltma taktiğidir. Ülkenin en büyük sorunu AKP’nin yürüttüğü bölücü yönetim şeklidir. TSK'ya güç kaybettirildi. Şimdi yapılması gereken ordunun eski gücüne kavuşturulmasıdır. Düşmanlarımız bunun farkında. Hükümeti buradan İYİ Parti olarak uyarıyoruz. Ülkenin güvenliğine yeterinde önlem verilmiyor. Halk basın aracılığı ile bir şekilde kandırılmaya çalışılıyor. Ecdadın mezarı kaçırılıyor. Barzani'ye para kaptırılıyor. Suriyelilere milyarlar harcanıyor ama Esad’la masaya oturma sinyalleri veriliyor. Böyle bir dış politikadan AKP vazgeçmeli."