İyi Partili Özdağ: Böyle devam ederse 2040 yılında 13 kişiden 1'i Suriyeli olacak

İyiİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın "2.5 milyon daha Suryeli gelebilir" sözlerine ilişkin olarak " 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye'yi parçalayacak" dedi.

Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan Özdağ, “Gelen Suriyeli sayısı 4 milyona yaklaştı. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Biz bu 35 milyar dolarla 7 tane boğaz köprüsü yapardık… Genelkurmay Başkanı 2.5 milyon Suriyelinin daha geleceğini söylüyor. 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye’yi parçalar" diye konuştu.

Özdağ açıklamalarına, “Bakın Türkiye’de bir Suriyeli uyuşturucu mafyası oluştu. Elinize bir kamera alın çıkalım Taksim’e burdan Osmanbey’e kadar yürüyelim. O zaman göreceksiniz bu gerçeklerin tamamını” diyerek devam etti.

"Öcalan'ın eli kolonya mı kokuyordu"

Özdağ, “AKP’liler, biz Esad’la görüşeceğiz dediğimizde ‘Eli kanlı biriyle mi görüşeceksiniz?’ diye soruyorlar. Peki siz Abdullah Öcalan’la görüşürken Öcalan’ın eli kolonya mı kokuyordu” dedi.

Özdağ oy oranlarıyla ilgili bir soruya, “Sayın Akşener’le Erdoğan karşı karşıya geldiğinde Erdoğan yüzde yüz kaybediyor. Bu seçim ikinci tura kalıyor.” şeklinde cevap verdi.