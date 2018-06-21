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İyi Partili Özdağ: Böyle devam ederse 2040 yılında 13 kişiden 1'i Suriyeli olacak

21 Haziran 2018 15:31

İyiİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın "2.5 milyon daha Suryeli gelebilir" sözlerine ilişkin olarak " 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye'yi parçalayacak" dedi. Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan Özdağ, “Gelen Suriyeli sayısı 4 milyona yaklaştı. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Biz bu 35 milyar dolarla 7 tane boğaz köprüsü yapardık… Genelkurmay Başkanı 2.5 milyon Suriyelinin daha geleceğini söylüyor. 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye'yi parçalar" diye konuştu.

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