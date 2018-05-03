İyi Partili Okutan, Meclis'e veda ediyor

Partisi adına TBMM’deki 23 Nisan özel oturumunda konuşma yapan isim olan İyi Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 24 Haziran’daki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Okutan, milletvekili adayı olmayacağını söyledi. Okutan, "Gelecek dönemde kurucusu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olduğum İyi Parti'de bulunmaya devam edeceğim” dedi.

24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğine aday olmayacağını ifade eden Okutan, “Ancak devletime ve milletime hizmet etmekten geri durmayacağım. Milletvekili adayı değilim, ancak sonuna kadar İYİ Parti'liyim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mücadelesinde destek olacağım. Devlet üst yönetiminde sorumluluk üstlenmiş bir ekip ile seçimler sonrası için çalışma yürüteceğim" ifadelerini kullandı.