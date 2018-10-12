İYİ Parti'li Nuhoğlu: Yüzde 10'luk indirimler fayda sağlamayacak

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, \'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı\'nı eleştirerek, \"Yüzde 10\'luk indirimlerle enflasyonla mücadele edilemeyek. Ekonomiye hiçbir fayda sağlamayacak\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuhoğlu, partisinin \'İyilik kervanı yollarda\' projesi kapsamında Kastamonu\'yu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkez Genel İdare Kurulu üyeleriyle birlikte kente gelen Nuhoğlu, İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Nuhoğlu, \"Mahalli seçimlerde ittifak yapılmasına yönelik bir yasal düzenleme yapılmadı. Bundan sonrada yapılıp, yetişeceğine inanmıyorum. Dolayısıyla yasal ittifak söz konusu değildir. İYİ Parti; Türkiye\'nin bütün belde, ilçe, il ve büyükşehirlerinde mahalli seçimlere hazırlanmaktadır. Genel merkezimize merak edip, gelen herkes görecektir ki inanılmaz bir aday akını vardır. Dolayısıyla mahalli seçimlere çok ciddi şekilde hazırlanmaktayız\" diye konuştu.

\'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı\'na yönelik de eleştirilerde bulunan İYİ Parti\'li Nuhoğlu, \"Biz İYİ Parti olarak milletimizin daha kötüye gitmesini istemiyoruz. Onun için de ekonomi ile ilgili hazırladığımız bütün raporlarımızı hükümetle paylaşmaya yine hazırız. Yeter ki bu ekonomik kriz daha derinleşmesin. Yapılan yüzde 10\'luk indirimler ile enflasyonla mücadele edilemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Bu bir makyajdan, ambalajdan ibaret olup, 31 Mart 2019\'da yapılacak mahalli seçim sonuçlarına kadar ertelenmek istenen tedbirlerin parçasıdır. Türk ekonomisine hiçbir fayda sağlamayacaktır\" dedi.



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