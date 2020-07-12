İyi Partili Lütfü Türkkan: Araç benim aracım; kızımın tek kusuru görüntüyü sosyal medyada paylaşmak

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kızı Dilara Türkkan'ın, sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülerle ilgili " Araç benim aracım, geçiş üstünlüğü var" dedi.

Dilara Türkkan’ın emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmasının ardından Lütfü Türkkan kısa bir açıklama yaptı.



Konu hakkında Ahmet Hakan’a konuşan Türkkan, şunları söyledi:



"İnatla sustum. Ama araç benim aracım. Benim aracımın geçiş üstünlüğü var. Kızım da o sırada arkada oturuyordu. Ben de araçtaydım. Kızımın tek bir kusuru var: Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmak."