İyi Partili kurmaylardan Kılıçdaroğlu yorumu: İç çekişme ve tartışmalara yol açabilecek tüm pürüzleri törpülemiş oldu

İyi Partili kurmaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin olarak, "İç çekişme ve tartışmalara yol açabilecek tüm pürüzleri törpülemiş oldu" yorumunu yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan kurmaylar, "Aslında adaylığın nasıl belirleneceğinin kıstaslarını koyarken, kendisini bu noktaya getiren süreci iyi yönetti, iç çekişme ve tartışmalara yol açabilecek tüm pürüzleri törpülemiş oldu…” düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında şu ifadeleri kullandı

"İyi Parti’deki bir diğer yaklaşım aslında aday olmak istemediğini de göstermiş oldu. Benzer bakış SP kurmaylarında da söz konusu. Her ikisi de Kılıçdaroğlu’nun konuyu bu noktaya getirip, adaya ancak masanın karar verebileceğini söylemiş olmasından memnun.

Böylece “Başbakanlığa talibim…” diyerek, aday belirleme sürecinden dışlanmış gibi duran İYİ Parti lideri Akşener’i yeniden oyunun içine çekti.

Az oy alan veya kamuoyu yoklamalarında altlarda çıkan parti liderlerinin de eşit söz hakkı olduğuna işaret ederek, tabanları karşısında güçlü kıldı.

Süreç kendini Cumhurbaşkanlığına taşıyacaksa, 5 lider ortak karar ile buna onay verecekse bu sürecin de önünü açtı. Muhalefet koridorlarında son dönemin okuması böyle…"