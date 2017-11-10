İyi Parti'li Koray Aydın: Yüzde 20'nin altında değiliz, HDP'lilerden oy alıyoruz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP’lilerden az da olsa oy aldıklarını ileri sürdü. Parti adını almadan dahi oy oranlarının yüzde 20 bandına oturduğunu savunan Aydın, "Anket firmalarından yüzde 20’nin altında olduğunu söyleyen varsa iddiaya girmeye hazırız" dedi.

Diken’in aktardığı habere göre Reuters’tan Ercan Gürses’e konuşan Aydın, bir firmayla 40 günden beri saha çalışması yaptıklarını söyledi.

Aydın, sayısal olarak en çok oyu AKP’den, oransal olarak MHP’den aldıklarını belirterek, “CHP’den de bize oy geliyor. Hatta az da olsa HDP’li seçmenden bile alıyoruz” diye konuştu.

"Baraj endişesi taşımıyoruz"

Aydın, son günlerde tartışılan yüzde 10 barajına kafa yormadıklarını, bir baraj endişesi taşımadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Partimizin baraj endişesi olmadığı için baraj meselesi gündeme geliyor. Barajın düşmesi Türkiye’nin siyasal yaşamının demokratikleşmesi için gereklidir. Ancak bizim böyle bir endişemiz yok ve bu işe kafa yormuyoruz.”

Aydın, seçim sürecine kadar da seçim ittifakının konuşulmasına karşı olduklarını dile getirerek, “Siyasi Partiler Yasası ittifaklara da müsaade etmiyor zaten” dedi.

Mevcut Seçim Kanunu’na göre partiler kendi kimliklerini koruyarak seçim ittifakı kuramıyor.