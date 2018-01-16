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Politika

İyi Partili Koray Aydın: Dengeleri değiştirdik, sindirilmiş insanların sesi olduk

"Gün gelecek Allah'ın sopası da devreye girecek"

16 Ocak 2018 09:04

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin Türkiye’de dengeleri değiştirdiğini ve sindirilmiş insanların sesi olduğunu söyledi.

Aydın, “Zalimin zulmü bir yere kadardır. Dünyanın en korkak insanları zalimlerdir, diktatörlerdir. Nereden cesaret alırlar? Karşısındaki sinmişlikten. Ama bugün Türkiye’de bu oyun bozuldu. Bugünün zalim iktidarı, şimdi oturduğu Saray’da tir tir titriyor” dedi.

İyi Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin Mersin İl Örgütü’nün düzenlediği kaynaşma yemeğine katıldı.

Yemekte partililere hitap eden Aydın, “Türkiye Cumhuriyeti var olduğundan beri bu millet en zor dönemden geçiyor. Gücü eline geçiren bir zalim, devletin gücünü sopa gibi kullanarak, Türk milletini sindirmiş, herkes kabuğuna çekilmiş, herkes yarına endişeyle bakıyor. Herkes ne olacağım sorusunu birbirine soruyor ama bir şey yapmakta, bir cesareti ortaya koymakta karamsarlığa kapılıyor. Zalimin zulmü bir yere kadardır. Dünyanın en korkak insanları zalimlerdir, diktatörlerdir. O elinde sopa sallayarak herkesi tehdit edenler dünyanın en korkak insanlarıdır. Nereden cesaret alırlar? Karşısındaki sinmişlikten. Bu baskılar karşısında ne yapacağını bilemeyen milyonların kararsızlığından cesaret alır onlar” ifadesini kullandı.

“Ama bugün Türkiye’de bu oyun bozuldu” diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünün zalim iktidarı, şimdi oturduğu Saray’da tir tir titriyor. Niye titriyor biliyor musunuz? Bir grup insan çıktı, senden korkmuyorum dedi. Niye? Çünkü zalimin zulmü varsa inanmış insanların da güvenecekleri Allah’ı var. Gün gelecek Allah’ın sopası da devreye girecek.”

 

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