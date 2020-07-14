İyi Partili Koncuk: Davacı Ömer Çelik’in adının önüne 'sayın' yazılmış, bir iddianamede bunu ilk defa görüyoruz!

Adana’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianamede AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in isminin başına ‘sayın’ yazıldı. İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk, "Bir davada davalı ya da davacının adının önüne ‘Sn’ koyulamaz. Yargının ne hale geldiğinin resmidir" diyerek tepki gösterdi.

Adana’da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianamede ‘müşteki’ olan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in isminin başına ‘sayın’ yazıldı. İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddianamedeki ifadeye tepki gösterdi.

İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifade “Bir iddianamede, davacının isminin önüne ‘sayın’ ifadesinin kullanıldığını ilk defa görüyoruz. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in adının önüne sayın hitabının kısaltılmış hali SN eklenmiş. Bir davada davalı ya da davacının adının önüne SN koyulamaz. Yargının ne hale geldiğinin resmidir” dedi.