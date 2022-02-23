İyi Partili Kıdık: Ulaştırma Bakanlığı, havayolu şirketlerine Zafer Havalimanı’ndan uçmaları talimatı verdi

İyi Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havayolu şirketlerine resmî yazı göndererek Zafer Havalimanı’ndan uçmaları talimatını verdiğini iddia etti.

Kıdık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Skandal’ın daniskası. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havayolu şirketlerine resmi yazı göndererek, eleştirilerin odağındaki Zafer Havalimanı’ndan uçmaları talimatını verdi. Resmî yazı ile verilen talimat, sözlü olarak da telefonla teyid edildi" ifadesini kullandı.

Kıdık’ın paylaştığı belgede şunlar kaydedildi:

"Malumları olduğu üzere Genel Müdürlüğümüz sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla politikalar uygulamak ve takip etmekle yükümlüdür.

Bölgesel havalimanlarını güçlendirme politikası çerçevesinde bu niteliğe haiz meydanlardaki teknik imkanlar ve yolculara sunulan hizmetlerin niteliği dikkate alındığında bu havalimanlarına daha fazla sayıda uçuşun planlanması beklenmektedir.

Yukarıda sayılan hususlar itibariyle havayolu işletmelerinin uçuş programlarını Zafer Havalimanı’nı kullanması yönünde revize etmesi ve uçuş sayılarının arttırması gerektiği değerlendirilmektedir."