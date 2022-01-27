İyi Partili kaynaklar: Kılıçdaroğlu’nun sözleri yanlış yerlere çekilmek isteniyor

İyi Partili kaynaklar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer" açıklamasına ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu’nun sözleri yanlış yerlere çekilmek ve sanki ittifakta ‘bir sorun varmış’ gibi gösterilmek isteniyor" değerlendirmesi yaptı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre İyi Partili kaynaklar, "Kılıçdaroğlu daha önce, ‘Kürt sorununun çözüm yeri Meclis’tir’ açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun sözleri yanlış yerlere çekilmek ve sanki ittifakta ‘bir sorun varmış’ gibi gösterilmek isteniyor. Böyle bir durum yok. İYİ Parti’nin terörle mücadele noktasında tavrı nettir. Çözüm süreci ve devamında 1212 şehidin acısı konusunda da hassasiyeti yüksektir. Kılıçdaroğlu da zaten yeni bir çözüm sürecinden söz etmiyor. İYİ Parti’nin de CHP’nin de görüşü nettir. Eğer bir ülkede bir sorun varsa, bunun çözüm yeri TBMM’dir.” ifadesini kullandı.

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